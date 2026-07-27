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Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Zirvesi öncesi yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan TEMA Vakfı gönüllüsü 7 kişi ve Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan hakkında tutukluluk incelemesi yapılarak tahliye kararı verilmişti.

Tema Vakfı tarafından konuya ilişkin olarak sosyal medyada yapılan açıklamada, 21 Temmuz’daki tahliyelerin ardından, konutu terk etmeme tedbiri uygulanan gönüllülerin ve temsilcilik çalışanlarının da kısıtlamalarının kaldırıldığı duyuruldu.

'ADLİ KONTROL VE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI DEVAM EDECEK'

Tema Vakfı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hukuki sürecin adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kapsamında devam edeceği bildirildi.

Tema Vakfı tarafından yapılan açıklamada şu açıklamalara yer verildi:

"Süreç tamamlanana kadar yol arkadaşlarımızın haklarının korunması için gerekli desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Gönüllülerimizi yalnız bırakmayan ve desteğini esirgemeyen herkese bir kez daha teşekkür ederiz."