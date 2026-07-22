Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanan 10 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Edinilen bilgilere göre, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanan TEMA Vakfı gönüllülerinden 7 kişi ile Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan'ın da aralarında bulunduğu toplam 10 kişinin tutukluluğu yeniden değerlendirildi. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin tahliyesine karar verildi.

Tahliye edilen isimler arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Memiş de bulunuyor.

OPERASYON ZİRVE ÖNCESİNDE DÜZENLENMİŞTİ

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde 23 Haziran'da polis ve jandarma ekipleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda akademisyen, avukat, gazeteci, siyasetçi ve TEMA Vakfı gönüllülerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazı şüpheliler tutuklanmıştı.

EMEL MEMİŞ SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Soruşturma kapsamında ifade veren Doç. Dr. Emel Memiş, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını belirterek, hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu. Memiş, akademisyen olarak uzun yıllardır kamu kurumlarına eğitim verdiğini ve devlet adına yürütülen çalışmalarda görev aldığını ifade etmişti.