Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Geçtiğimiz gün Çankaya Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, havalimanında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’den ilk açıklama geldi.

GÜNER’DEN İLK MESAJ!

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sevgili Komşularım, Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. İçinden geçtiğimiz bu süreçte bilmenizi istediğim tek bir şey var: Ben, sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım. Vicdanım rahat, alnım ak, başım dik.” İfadelerine yer verdi.

“DESTEĞİNİZ BANA GÜÇ VERİYOR”

Sözlerinin devamında, “Çankaya’ya ve sizlere hizmet etmekten başka hiçbir gayem olmadı.” diyen Güner, “Gönderdiğiniz mesajları, duaları ve iyi dilekleri okudum. Desteğiniz bana güç veriyor. İyi ki varsınız” açıklamasında bulundu.

Güner, açıklamasını “En kısa zamanda Çankaya’nın sokaklarında, parklarında ve mahallelerinde birlikte olmaya devam edeceğiz. Sevgi ve dayanışmayla…” ifadeleriyle noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Çankaya Belediyesi'ne, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Belediye binasına gelen polis ekipleri, binada arama yapmış ve 29 kişi gözaltına alınmıştı. Güner ise yurtdışından dönüşünde havalimanında gözaltına alınmıştı.

HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?

1993 yılında Ankara'da doğan Hüseyin Can Güner, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu. Güner, 2012 yılında üye olduğu CHP’de, Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonu'nda, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesinde ve Çankaya İlçe Gençlik Kolunda çalışmalar yürüttü.

2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevini üstlenen Güner, 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda görev aldı ve 2018-2020 yılları arasında CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Güner daha sonra CHP’yi temsilen Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulunurken 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölge 11. Sıra Milletvekili Adayı oldu ardından 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’da CHP Parti Meclisi Üyesi seçildi. En son olarak, 31 Mart seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı olarak seçildi.