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Kaynak: Haber Merkezi

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde CHP’li Ankara Çankaya Belediyesi’ne gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 36 kişiden 29'u gözaltına alındı.

GÜNER GÖZALTINA ALINDI!

Hakkında gözaltı kararı verilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yurtdışından dönüşünde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Güner’in ilk olarak sağlık kontrolüne, daha sonra ise Mali Şubeye götürüleceği bildirildi.

Başsavcılık tarafından Güner ve 35 kişi hakkında "suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltiliyor.

GÜNER, MALİ ŞUBEYE GETİRİLDİ

Havalimanında gözaltına alınan Hüseyin Can Güner mali şubeye getirildi.

NELER OLMUŞTU?

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken bugün sabah saatlerinde CHP’li Ankara Çankaya Belediyesi’ne operasyon gerçekleştirilmişti. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında olduğu toplam 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Belediye binasına gelen polis ekipleri, binada arama yapmış ve 29 kişi, operasyonda gözaltına alınmıştı.

HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?

1993 yılında Ankara'da doğan Hüseyin Can Güner, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu. Güner, 2012 yılında üye olduğu CHP’de, Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonu'nda, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesinde ve Çankaya İlçe Gençlik Kolunda çalışmalar yürüttü.

2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevini üstlenen Güner, 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda görev aldı ve 2018-2020 yılları arasında CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Güner daha sonra CHP’yi temsilen Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulunurken 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölge 11. Sıra Milletvekili Adayı oldu ardından 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’da CHP Parti Meclisi Üyesi seçildi. En son olarak, 31 Mart seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı olarak seçildi.