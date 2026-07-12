Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: Macera aramadı

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: Macera aramadı

Fenerbahçe'nin transfer hamlelerini ve teknik direktör tercihini değerlendiren ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Jose Mourinho dönemini sert sözlerle eleştirirken, sarı-lacivertlilerin imza aşamasına getirdiği dünyaca ünlü yıldızın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Diğer
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: Macera aramadı - Resim: 1

Ahmet Çakar, sarı-lacivertli kulüpteki son gelişmeleri değerlendirirken Fenerbahçe'nin imza aşamasına getirdiği Mason Greenwood transferine dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: Macera aramadı - Resim: 2

Yönetimin teknik direktörlük koltuğu için İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ikilisini göreve getirmesini değerlendiren Ahmet Çakar, kulübün risk almadığını belirtti.

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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: Macera aramadı - Resim: 3

Geçmiş dönemdeki yabancı antrenör tercihini eleştiren Çakar, "Mourinho'dan daha büyüğü var mı? Hem kendini rezil etti hem de Fenerbahçe'de başarısız oldu." ifadelerini kullandı.

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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: Macera aramadı - Resim: 4

Süper Lig dinamiklerine hakim bir ismin dümene geçmesi gerektiğini savunan Çakar, yerli hoca hamlesinin isabetli bir karar olduğunu vurguladı.

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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: Macera aramadı - Resim: 5

Aziz Yıldırım liderliğindeki yönetimin transfer politikasını da yorumlayan Çakar, bütçeye uygun ve rasyonel hamlelerin yapıldığını dile getirdi.

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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: Macera aramadı - Resim: 6

Öncelikli olan forvet hattı için Vedat Muriqi transferiyle gol yollarındaki sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü belirterek, oyuncunun ligi tanımasının uyum sürecini kısaltacağını söyledi.

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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: Macera aramadı - Resim: 7

Ake takviyesinin de doğru olduğunu ekleyen Çakar, asıl ses getirecek hamle olan İngiliz kanat oyuncusuna parantez açtı.

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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: Macera aramadı - Resim: 8

Greenwood transferinin henüz resmiyet kazanmadığını fakat tamamlanmaya yakın olduğunu hatırlatan yazar, oyuncunun yeteneğine vurgu yaparak, "Tutarsa büyük iş yapar" şeklinde konuştu.

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