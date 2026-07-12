Ahmet Çakar, sarı-lacivertli kulüpteki son gelişmeleri değerlendirirken Fenerbahçe'nin imza aşamasına getirdiği Mason Greenwood transferine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: Macera aramadı
Fenerbahçe'nin transfer hamlelerini ve teknik direktör tercihini değerlendiren ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Jose Mourinho dönemini sert sözlerle eleştirirken, sarı-lacivertlilerin imza aşamasına getirdiği dünyaca ünlü yıldızın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.Kaynak: Diğer
Yönetimin teknik direktörlük koltuğu için İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ikilisini göreve getirmesini değerlendiren Ahmet Çakar, kulübün risk almadığını belirtti.
Geçmiş dönemdeki yabancı antrenör tercihini eleştiren Çakar, "Mourinho'dan daha büyüğü var mı? Hem kendini rezil etti hem de Fenerbahçe'de başarısız oldu." ifadelerini kullandı.
Süper Lig dinamiklerine hakim bir ismin dümene geçmesi gerektiğini savunan Çakar, yerli hoca hamlesinin isabetli bir karar olduğunu vurguladı.
Aziz Yıldırım liderliğindeki yönetimin transfer politikasını da yorumlayan Çakar, bütçeye uygun ve rasyonel hamlelerin yapıldığını dile getirdi.
Öncelikli olan forvet hattı için Vedat Muriqi transferiyle gol yollarındaki sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü belirterek, oyuncunun ligi tanımasının uyum sürecini kısaltacağını söyledi.
Ake takviyesinin de doğru olduğunu ekleyen Çakar, asıl ses getirecek hamle olan İngiliz kanat oyuncusuna parantez açtı.
Greenwood transferinin henüz resmiyet kazanmadığını fakat tamamlanmaya yakın olduğunu hatırlatan yazar, oyuncunun yeteneğine vurgu yaparak, "Tutarsa büyük iş yapar" şeklinde konuştu.