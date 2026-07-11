Kaynak: Haber Merkezi

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde CHP’li Ankara Çankaya Belediyesi’ne gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 36 kişiden 29'u gözaltına alındı.

GÜNER GÖZALTINA ALINDI

Hakkında gözaltı kararı verilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yurtdışından dönüşünde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Güner’in ilk olarak sağlık kontrolüne, daha sonra ise Mali Şubeye götürüleceği bildirildi.

Çankaya Belediyesi önünde konuşan Mansur Yavaş yapılan operasyona büyük tepki gösterdi.

Yavaş, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün maalesef istemediğimiz bir şekilde sabah operasyonu nedeniyle tepki göstermek için Hüseyin Başkanın yanında olduğumuzu göstermek için bugün buradayız. Dayanışmak için buradayız. Benim de söyleyeceklerim var. Türkiye'de garip şeyler oluyor."

'ARTIK MUHATABIMIZ EMNİYET VE SAVCILIK'

"Tüzük kurultayının yapıldığı gün yaptığı konuşmada CHP'li Belediyeler başarı oranında yüzde 58'lik oranı yakaladı. Bu da en kısa sürede yapılacak iktidar değişikliğini öngörüyor. Anlıyoruz ki bizim artık muhatabımız emniyet ve savcılık demiştim. Bugün oradayız. Hakkımızda işi bozulan veya belediyeden istediğini alamayan bazıları işi olmayınca gidip bizi şikayet edebiliriz. Savcılık Bakanlığa yazı yazar. Müfettişler inceler. Soruşturma yürür. Artık bu usul kalktı."

'KORKACAK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK'

"Hemen zimmet, rüşvet gibi iddialarla başkanlarımız gözaltına alınıyor. Çağrılıp da gitmeyen duydunuz mu? Neden korkacağız ki. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Benim mal beyanım her yerde yazılı. Şeffaf şekilde kamuoyunda paylaşıyoruz. Kaçacak korkacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim cezamızı Ankara halkı verir. Düşman hukuku yerine daha önce benim iş başına geldiğim 2019'dan beri verdiğim şikayet dilekçelerinde yargılanan eski dönem bürokratlar var. Hiçbirisi gözaltına alınmadı, tutuklanmadı yargılanması devam ediyor. Olması gereken de budur. Halbuki ne oluyor bu operasyon 39. Belediye başkanımıza yapılan operasyon. Haksız tutuklamalar sonucu bazı iftiracılar itiraf adı altında başkalarını suçluyorlar."