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Kaynak: DHA

Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi’nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobilin sürücüsü F.K. aracını yol kenarına park etti. Bu sırada otomobilin arka koltuğunda oturan kişinin açtığı kapıya motosikletiyle yoldan geçen Berat Gülmüş çarptı.

Yola savrulan Gülmüş'ün üzerinden, arkadan gelen plakası belirlenemeyen kamyonet geçti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gülmüş, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Berat Gülmüş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.K., çıkarıldığı mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.