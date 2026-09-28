Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Düğün evi yas evi oldu: Karaman’da katliam gibi kaza

Düğün evi yas evi oldu: Karaman’da katliam gibi kaza

Karaman’da bir düğün konvoyunda meydana gelen kaza yürekleri sızlattı. Seyir halinde bulunan bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen bir başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralılar var.

Kaynak: DHA
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Düğün evi yas evi oldu: Karaman’da katliam gibi kaza - Resim: 1

Karaman’da düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

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Düğün evi yas evi oldu: Karaman’da katliam gibi kaza - Resim: 2

Zengen köyü yakınlarında meydana geldi. Akrabalarının düğün konvoyuna katılan Ali Koraşoğlu (63) idaresindeki 42 BET 520 plakalı otomobil ile Hasan Ali Tunç (25) yönetimindeki 70 ADE 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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Düğün evi yas evi oldu: Karaman’da katliam gibi kaza - Resim: 3

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde sürücü Ali Koraşoğlu ile diğer araçtaki Abdullah Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Düğün evi yas evi oldu: Karaman’da katliam gibi kaza - Resim: 4

Kazada yaralanan Hasan Ali Tunç, Ahmet Sarıkaya (28) Serkan Öztürk (23) Dudu Koraşoğlu (61) ve Gamze Koraşoğlu (31), yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Koraşoğlu ile Abdullah Bilgin’in cesetleri otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Düğün evi yas evi oldu: Karaman’da katliam gibi kaza - Resim: 5

Yoğun bakımda tedavi gören Dudu Koraşoğlu, bugün doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Dudu Koraşoğlu'nun dün kaza yerinde hayatını kaybeden Ali Koraşoğlu'nun eşi olduğu belirtildi.

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Düğün evi yas evi oldu: Karaman’da katliam gibi kaza - Resim: 6

Yaralıların tedavileri devam ederken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Düğün evi yas evi oldu: Karaman’da katliam gibi kaza - Resim: 7
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Düğün evi yas evi oldu: Karaman’da katliam gibi kaza - Resim: 8
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Düğün evi yas evi oldu: Karaman’da katliam gibi kaza - Resim: 9
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