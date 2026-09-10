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Türkiye’de toplam istihdam 2026’nın ikinci çeyreğinde 32 milyon 656 bin kişiye ulaşırken, yaklaşık 8 milyon kişi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalıştı. TEPAV’ın İstihdam İzleme Bülteni ile TÜİK verilerine göre kayıt dışı istihdam oranı, yılın ilk çeyreğine göre 1 puan artarak yüzde 23,4’ten yüzde 24,4’e çıktı. Böylece çalışan yaklaşık her dört kişiden biri sosyal güvenlik sisteminin dışında kaldı. İlk çeyrekte 7,4 milyon civarında olan kayıt dışı çalışan sayısı ikinci çeyrekte yaklaşık 600 bin kişi arttı.

SON BİR YILDA KAYIT DIŞILIK ORANINDA GERİLEME

Aydınlık'ta yer alan habere göre, yıllık karşılaştırmada ise kayıt dışılık oranında düşüş görüldü. 2025 yılının ikinci çeyreğinde 32 milyon 623 bin kişi istihdam edilirken yaklaşık 8,5 milyon kişi kayıt dışı çalışıyordu. Bu dönemde kayıt dışılık oranı yüzde 25,9 seviyesindeydi. Bir yıl sonra toplam istihdam yalnızca 33 bin kişi artarken kayıt dışı çalışan sayısı yaklaşık yarım milyon azaldı. Kayıt dışılık oranı da yüzde 25,9’dan yüzde 24,4’e geriledi.

Oran, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 26,9’a yükselirken yılın son çeyreğinde yüzde 24,6’ya geriledi. 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 23,4 ile son bir yılın en düşük seviyesine ulaşan kayıt dışılık, ikinci çeyrekte yeniden yükseldi.



SANAYİDE YÜZBİNLERCE KİŞİLİK KAYIP VAR

Toplam istihdam son bir yılda büyük ölçüde yatay kalırken sektörlerde önemli değişimler oldu. 2026’nın ikinci çeyreğinde sanayide çalışanların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 226 bin kişi azaldı. Tarım istihdamı da 25 bin kişi geriledi.

Buna karşılık hizmet sektörlerinde 265 bin, inşaatta ise 19 bin kişilik istihdam artışı yaşandı. Böylece sanayi ve tarımdaki istihdam kayıpları, ağırlıklı olarak hizmet sektöründeki artışla dengelendi. TEPAV’ın Haziran 2026 verilerine göre imalat sektöründe ise aylık bazda 108 bin kişilik istihdam artışı yaşandı. Böylece sektörde yaklaşık iki yıldır devam eden yıllık istihdam gerilemesi sona erdi.

Sigortalı istihdamda yıllık artışın en yüksek olduğu faaliyetlerden biri de bina inşaatı oldu. İkamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatında çalışanların sayısı bir yılda 99 bin 110 kişi arttı.

İSTİHDAMIN YARISI BÜYÜK KENTLERDE

Sigortalı ücretli çalışanların yaklaşık yarısı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da bulunuyor. İstanbul tek başına toplam sigortalı ücretli istihdamın yüzde 26,3’ünü oluşturuyor.

Son bir yılda çalışan sayısındaki en yüksek artış 110 bin 838 kişiyle Ankara’da gerçekleşirken, İstanbul 107 bin 182 kişilik artışla ikinci sırada yer aldı.

Haziran itibarıyla sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı da geçen yılın aynı ayına göre 160 bin 566 kişi artarak 6 milyon 225 bin 819’a yükseldi. Kadınların toplam sigortalı ücretli çalışanlar içindeki payı ise yüzde 31,7 oldu.

Kamuoyu araştırmacısı Volkan Tebrizcik, verileri değerlendirerek kayıt dışı istihdamdaki artışa dikkat çekti. Tebrizcik, son üç ayda kayıt dışı çalışan sayısındaki yaklaşık 600 bin kişilik artışın 2026’nın ikinci çeyreğinde yeniden yükselişe işaret ettiğini dile getirdi.