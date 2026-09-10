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Kaynak: AA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda borsa yatırımcılarını ilgilendiren kritik değerlendirmelerde bulundu. Son senelerde Borsa İstanbul’daki işlem hacminin belirgin şekilde büyüdüğünü ifade eden Bakan Gürlek, bu süreçte bazı vatandaşların ve yatırımcıların mağduriyetler yaşadığına dikkati çekti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yakın temasta olduklarını vurgulayan Gürlek, "Bunlara ilişkin değerlendirilen konular olabiliyor. SPK ile koordinasyon içerisinde takip edilen süreçler oluyor." dedi.

"ADLİ SÜREÇLER YASAL ÇERÇEVEDE YÜRÜTÜLÜYOR"

Manipülatif işlemlerin yasal yaptırımlarla karşılanacağını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, mevzuatın SPK’ya tanıdığı yetki ve usullerin altını çizdi. Yürütülen inceleme ve adli takiplere dair şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle manipülasyon konusunda mevzuatın SPK’ya verdiği yetkiler ve usuller var. Adli süreçler de bu yasal çerçeve içerisinde yürütülüyor. Elbette piyasaların gereksiz yere tedirgin edilmemesi de önemli. Çünkü borsada çok sayıda yatırımcı ve vatandaşımız var. Ancak suç teşkil eden manipülatif işlemlerin de hukuk çerçevesinde karşılıksız bırakılmaması gerekir. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor."