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Kaynak: Haber Merkezi

Avrupa futbolunda her yıl öne çıkan genç futbolcular için verilen Golden Boy ödülü öncesinde merakla beklenen ilk liste açıklandı.

2026 Golden Boy ödülü için hazırlanan 100 kişilik aday listesinde Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyen genç yetenekler yer aldı.

Açıklanan 100 kişilik liste, ekim ayında 20 futbolcuya düşürülecek. Ardından uluslararası uzmanlardan oluşan jüri, finalistler arasından 2026 Golden Boy ödülünün sahibini belirleyecek.

SÜPER LİG'DEN TEK İSİM İLHAN FAKILI

Golden Boy Top 100 listesinde Süper Lig'i temsil eden tek futbolcu Beşiktaş'ta forma giyen İlhan Fakılı oldu.

Genç futbolcu, Avrupa'nın öne çıkan yeteneklerinin bulunduğu 100 kişilik aday listesine adını yazdırarak 99. sırada yer aldı.

ZİRVEDE PAU CUBARSİ VAR

Golden Boy 100 sıralamasının ilk sırasında Pau Cubarsi yer aldı. İkinci sırada Lamine Yamal, üçüncü sırada ise Ayyoub Bouaddi bulunuyor.

Desire Doue ve Lamine Yamal'ın daha önce Golden Boy ödülünü kazanmaları nedeniyle bu sezon yarışma dışında değerlendirileceği belirtildi.

Bu nedenle listenin ilerleyen aşamalarında daha önce ödülü kazanan isimler şampiyonluk yarışında yer almayacak.

CHRİST OULAİ 37. SIRADA

Listede Türkiye bağlantılı başka genç futbolcular da bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Christ Oulai, Golden Boy 100 listesinde 37. sırada kendisine yer buldu.

SİDİKİ CHERİF DE LİSTEYE GİRDİ

Türkiye bağlantılı bir diğer isim ise Sidiki Cherif oldu. Fenerbahçe'den transfer olan genç futbolcu, açıklanan sıralamada 62. basamakta yer aldı.

Golden Boy için açıklanan 100 kişilik aday havuzu ekim ayında 20 futbolcuya indirilecek. Son aşamada ise uluslararası uzmanlardan oluşan jüri, finalistleri değerlendirerek 2026 Golden Boy ödülünün sahibini belirleyecek.