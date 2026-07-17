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Kaynak: İHA

Kırıkkale semaları, güneşin batışının ardından eşine az rastlanır doğal bir güzelliğe ev sahipliği yaptı. Gökyüzünde ince bir hilal formunu alan Ay ile ışıltısıyla göz kamaştıran Venüs gezegeni yan yana gelerek adeta görsel bir şölen sundu.

İnsansız hava aracı ile gökyüzünden de kaydedilen bu nadide buluşmada, hilalin hemen yanı başında parıldayan Venüs’ün konumu, Türk bayrağındaki ay-yıldız simgesini akıllara getirdi. Gün batımının sunduğu renk cümbüşüyle birleşen bu eşsiz doğa olayı, şehrin birçok farklı noktasından vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.