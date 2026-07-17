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Galatasaray altyapısından yetişen milli santrfor Erencan Yardımcı, Almanya'da tarihi bir transfere hazırlanıyor.

Sky Almanya'nın haberine göre, Bundesliga 2 ekiplerinden Kaiserslautern, Hoffenheim ile 23 yaşındaki golcünün transferi konusunda anlaşma sağladı.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Kaiserslautern'in Erencan Yardımcı için ilk etapta 500 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi.

Anlaşmada yer alan 5 milyon euroluk satın alma zorunluluğunun devreye girmesiyle birlikte Erencan'ın Kaiserslautern tarihinin en pahalı transferi olacağı aktarıldı.

25 YILLIK REKOR BİR BAŞKA ESKİ GALATASARAYLI OYUNCUYA AİT

Alman ekibinin mevcut transfer rekoru ise 2001 yılında 4 milyon euro karşılığında kadroya katılan bir dönem Galatasaray forması da giyen eski Brezilyalı futbolcu Lincoln'e ait.

Erencan Yardımcı'nın cuma günü Almanya'da sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

SON İKİ SEZONU KİRALIK GEÇİRDİ

Hoffenheim'ın 2024 yılında Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Erencan Yardımcı, son iki sezonda Sturm Graz ve Eintracht Braunschweig formalarını kiralık olarak giydi.

Geçtiğimiz sezon Braunschweig'de 31 resmi maçta görev yapan milli futbolcu, 5 gol kaydederken sezonun ilk bölümünde sergilediği performansla dikkat çekti.