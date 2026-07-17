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Kaynak: Haber Merkezi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılık tarafından tutuklama talebiyle, 11'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Üç şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık ve Şefik Ömer Dolman hakkında karar verildi.

Mahkeme, İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'ın tutuklanmasına hükmetti. Öner Faruk Işık hakkında verilen karar metinde yer almazken, soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında adli süreç devam ediyor.