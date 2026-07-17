Ballon d’Or yarışında dengeler değişmeye devam ediyor. Goal tarafından yayımlanan güncel liste, sezon performanslarının ödül yarışına nasıl yansıdığını gözler önüne serdi. İşte o liste:
Ballon d’Or yarışında tablo netleşti: İşte listenin favorileri
Goal verilerine göre Ballon d’Or için güncel favoriler sıralaması belli oldu. Listede sürpriz isimler dikkat çekiyor.Kaynak: Diğer
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1 11
10) Vitinha
2 11
9) Luis Diaz
3 11
8) Erling Haaland
4 11
7) Khvicha Kvaratskhelia
5 11
6) Ousmane Dembele
6 11
5) Kylian Mbappe
7 11
4) Michael Olise
8 11
3) Lamine Yamal
9 11
2) Lionel Messi
10 11
1) Harry Kane
11 11