Yeniçağ Gazetesi
17 Temmuz 2026 Cuma
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Ballon d’Or yarışında tablo netleşti: İşte listenin favorileri

Ballon d’Or yarışında tablo netleşti: İşte listenin favorileri

Goal verilerine göre Ballon d’Or için güncel favoriler sıralaması belli oldu. Listede sürpriz isimler dikkat çekiyor.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ballon d’Or yarışında tablo netleşti: İşte listenin favorileri - Resim: 1

Ballon d’Or yarışında dengeler değişmeye devam ediyor. Goal tarafından yayımlanan güncel liste, sezon performanslarının ödül yarışına nasıl yansıdığını gözler önüne serdi. İşte o liste:

1 11
Ballon d’Or yarışında tablo netleşti: İşte listenin favorileri - Resim: 2

10) Vitinha

2 11
Ballon d’Or yarışında tablo netleşti: İşte listenin favorileri - Resim: 3

9) Luis Diaz

3 11
Ballon d’Or yarışında tablo netleşti: İşte listenin favorileri - Resim: 4

8) Erling Haaland

4 11
Ballon d’Or yarışında tablo netleşti: İşte listenin favorileri - Resim: 5

7) Khvicha Kvaratskhelia

5 11
Ballon d’Or yarışında tablo netleşti: İşte listenin favorileri - Resim: 6

6) Ousmane Dembele

6 11
Ballon d’Or yarışında tablo netleşti: İşte listenin favorileri - Resim: 7

5) Kylian Mbappe

7 11
Ballon d’Or yarışında tablo netleşti: İşte listenin favorileri - Resim: 8

4) Michael Olise

8 11
Ballon d’Or yarışında tablo netleşti: İşte listenin favorileri - Resim: 9

3) Lamine Yamal

9 11
Ballon d’Or yarışında tablo netleşti: İşte listenin favorileri - Resim: 10

2) Lionel Messi

10 11
Ballon d’Or yarışında tablo netleşti: İşte listenin favorileri - Resim: 11

1) Harry Kane

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro