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Masa başı çalışanlar, sık seyahat edenler ve uzun süre hareketsiz kalan bireyler için yerli girişim ARCH Technology yenilikçi bir sağlık teknolojisine imza attı. Diz altına takılan ARCH V1 isimli giyilebilir cihaz, vücudu adeta yürüyormuş gibi yönlendirerek bacaklardaki kan dolaşımını aktif tutmayı başarıyor. Projenin seri üretim aşamasına geçildiği duyuruldu.

PATENTLİ SİSTEM BALDIR KASLARINI HAREKETE GEÇİRİYOR

Uzun süre oturur pozisyonda kalmak bacaklardaki kan dolaşımını yavaşlatırken, normal şartlarda yürüme eylemi sırasında kasılan baldır kasları kanın kalbe pompalanmasını sağlıyor. ARCH V1, firmanın geliştirdiği patentli "Walking Cycle Technology" mekanik sistemi sayesinde, otururken bile baldır kaslarındaki bu doğal kasılma ritmini birebir taklit ediyor. Şirket, bu konsepti "Walking Simulator" (Yürüyüş Simülatörü) adıyla yeni bir ürün sınıfı olarak tanımlıyor.

KICKSTARTER’DA HEDEF AŞILDI, DÜNYAYA AÇILIYOR

İlk kez CES 2026 fuarında görücüye çıkan akıllı cihaz, uluslararası kitlesel fonlama platformu Kickstarter üzerinde yoğun ilgi görerek hedeflenen yatırım miktarına ulaştı. Uluslararası pazara açılma hazırlıklarını sürdüren girişim; CE ve FCC sertifikasyon süreçlerini yürütürken, Japonya başta olmak üzere küresel ölçekte distribütörlük görüşmelerine devam ediyor. Kickstarter üzerindeki ilk teslimatların eylül ayında yapılması, ardından da resmi web sitesi üzerinden doğrudan satışa geçilmesi planlanıyor.