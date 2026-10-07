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Yapım, bugün itibarıyla Amazon Video ve Google Play Filmler gibi öde-izle servisleri üzerinden kiralanabiliyor ve satın alınabiliyor.

GİŞEDE REKOR KIRAN YAPIM DİJİTALDE

Tom Holland’ın yeniden Peter Parker rolüyle kamera karşısına geçtiği filmde Zendaya ve Jacob Batalon da kadrodaki yerini koruyor. Serinin önceki filmlerini yöneten Jon Watts’ın ardından yönetmen koltuğunu Destin Daniel Cretton’ın (Shang-Chi) devraldığı yapımda; Mark Ruffalo’nun canlandırdığı Hulk ve Jon Bernthal’ın hayat verdiği Punisher da Örümcek-Adam’a eşlik ediyor.

MARVEL’IN SON DÖNEMDEKİ EN BAŞARILI İŞİ OLDU

Sadece gişedeki başarısıyla değil, eleştirmenlerden ve izleyicilerden aldığı olumlu yorumlarla da öne çıkan Spider-Man: Brand New Day, Marvel Sinematik Evreni’nin son dönemdeki en güçlü yapımları arasında gösteriliyor. Dijital yayın platformlarına adım atan filmin güncel IMDb puanı 8.0, Rotten Tomatoes eleştirmen skoru ise %90 seviyesinde bulunuyor.