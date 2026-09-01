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KKTC’den Mersin’e doğru yol alırken batan feribotta 8 kişi yaşamını yitirdi, 20 yolcu ise halen kayıp. Türkiye’den sevk edilen uzman dalgıç ekibinin arama-kurtarma çalışmalarına katılması beklenirken, olayın adli boyutu ve sigorta incelemeleri hız kazandı.

Hasar tespit uzmanlarının hazırladığı ilk raporda, tekneyi felakete götüren çatlakların kaza gününden önce meydana gelen şiddetli fırtınadaki dev dalgalar nedeniyle oluştuğu tespit edildi. Yetkililer ellerinde bu duruma dair video kayıtları bulunduğunu bildirirken, mürettebatın mevcut hasara rağmen seferi iptal etmediğini vurguladı. Araştırmalarda, su tahliyesini başlatmak yerine geri dönmeye çalışan kaptanın sert bir manevra yapması sonucu deniz taşıtının devrildiği bilgisine ulaşıldı.

Mersin Taşucu seferini yaparken su alarak devrilen araç için yürütülen soruşturma kapsamında, kaptanın da aralarında yer aldığı 9 görevli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yolcu ve gövde teminatlarını üstlenen sigorta kuruluşları da sürece müdahil oldu. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan, eksperlerin ulaştığı kritik ayrıntıları şu ifadelerle paylaştı:

Eksperlerin elde ettiği bilgilere göre kazanın ana sebepleri arasında tekne yönelimindeki hatalar ile mürettebatın yetersizliği öne çıkıyor. Olayın sorumluluğunun Filo Denizcilik firmasına uzandığı değerlendiriliyor.

Aynı modeldeki deniz araçlarını yakından tanıyan ve geçmişteki benzer kazaları analiz eden uzmanlar, bu sınıf teknelerin çelik gövdeli olmadığını vurguladı. Yapımında kompozit esaslı özel materyaller kullanılan bu yüksek hızlı deniz taşıtlarının, yapısal gereksinimler doğrultusunda 3 metreyi aşan dalgalı denizlere çıkarılmaması gerektiği ifade edildi.

İncelemelerde, kazadan kısa bir süre önce Filo Jet isimli geminin 30 knot hızındaki sert bir fırtınada seyrettiği belirlendi. Bu rüzgâr şiddetinin deniz seviyesinde 4 ila 4,5 metrelik dalgalar oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar; teknenin sert havaya maruz kaldığını, sarsıldığını ve dalgalarla şiddetli biçimde çarpıştığını aktardı.

Önceki fırtınadaki şiddetli darbeler sebebiyle taşıt tabanında çatlak veya kırıklar meydana geldiği bildirildi. Ellerindeki görüntü kayıtlarına dayanan uzmanlar, gövdeyi zayıflatan bu hasarın kaza günü değil, daha önceki fırtınalı seyir sırasında oluştuğunu açıkladı. Kaptan ve personelin ise tabandaki bu tahribata rağmen sefer çıkışına izin verdiği ifade edildi.

Teknenin yapısı gereği yolcu bölümünün alt kısmında yer alan boş alana su dolduğu kayıtlara geçti. Tabandaki çatlaklar sebebiyle dolan suyun yolcu alanındaki sütun Diplerinden yukarı sızdığı belirtildi. Kaptanın motorları durdurup aracı sabit tutması halinde yolcuların güvenle tahliye edilebileceği vurgulanırken, bunun yerine dümenin sağa doğru son derece sert bir açıyla kırıldığı (sancak alabanda yapıldığı) kaydedildi.

Katamaran tipi teknelerin sadece tek tarafı su aldığında batmayacak yapıda tasarlandığı hatırlatıldı. Ancak dümenin tam açıyla kırılması sonucu alt boşlukta biriken suyun tek tarafa yüklenerek teknenin alabora olmasına ve batmasına yol açtığı dile getirildi.