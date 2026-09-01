Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: İstanbul ilk 100'e girdi

Numbeo verilerini kullanan Deutsche Bank’ın 2026 çalışmasına göre, vergi sonrası ortalama aylık gelirin en yüksek olduğu kent 8 bin 363 dolarla Zürih olurken, listenin en sonundaki Kahire'de bu rakam 220 dolara kadar geriledi. İki şehir arasındaki gelir farkı 38 katı aştı