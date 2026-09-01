Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: İstanbul ilk 100'e girdi

2026 GELİR SIRALAMASI : ZİRVE İLE DİP ARASINDA 38 KAT FARK
Dünyanın önde gelen metropollerinde çalışanların eline geçen net maaşlar arasındaki uçurum dikkat çekici boyutlara ulaştı.
2026 GELİR SIRALAMASI : ZİRVE İLE DİP ARASINDA 38 KAT FARK
Dünyanın önde gelen metropollerinde çalışanların eline geçen net maaşlar arasındaki uçurum dikkat çekici boyutlara ulaştı.
Numbeo verilerini kullanan Deutsche Bank’ın 2026 çalışmasına göre, vergi sonrası ortalama aylık gelirin en yüksek olduğu kent 8 bin 363 dolarla Zürih olurken, listenin en sonundaki Kahire'de bu rakam 220 dolara kadar geriledi. İki şehir arasındaki gelir farkı 38 katı aştı
ZİRVEDE ABD VE İSVİÇRE AMBARGOSU
Listenin ilk 10 sırasına ABD ve Avrupa'nın önde gelen finans merkezleri damga vurdu. ABD ilk 10'a 5 şehirle girerek en güçlü ülke grubu olurken, İsviçre ise Zürih ve Cenevre ile ilk üçü domine etti.
1. Zürih : İsviçre : 8.363 Dolar
2. San Francisco: ABD
7.601 Dolar
3. Cenevre: İsviçre
7.444 Dolar
4. Boston: ABD
6.258 Dolar
5. New York:
ABD
5.534 Dolar
6. Lüksemburg: 5.196 Dolar
7. Chicago: ABD
4.984 Dolar
8. Kopenhag: 4.703 dolar
9. Amsterdam: 4.554 dolar
10. Los Angeles: 4.480 dolar
İSTANBUL 69 ŞEHİR ARASINDA 56 SIRADA KALDI
Türkiye'nin en büyük finans ve ekonomi merkezi olan İstanbul, kapsama alınan 69 küresel şehir arasında 56. sırada yer bulabildi.
İstanbul'a dair araştırmada öne çıkan detaylar şu şekilde:
ORTALAMA NET GELİR
İstanbul'da vergi sonrası ortalama aylık maaş 1.173 dolar olarak hesaplandı.
KIYASLAMA
İstanbul bu gelir seviyesiyle Atina'nın gerisinde kalırken, Meksiko City'nin önünde yer a