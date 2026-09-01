Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: İstanbul ilk 100'e girdi

Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: İstanbul ilk 100'e girdi

Dünyanın en zengin ve ekonomik olarak en güçlü metropollerinin sıralandığı 2026 maaş haritası açıklandı. Deutsche Bank verilerine dayanan araştırmada, küresel ölçekte öne çıkan şehirler incelenirken İstanbul ilk 100 şehir arasına girmeyi başardı. İşte detaylar...

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Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: İstanbul ilk 100'e girdi - Resim: 1

2026 GELİR SIRALAMASI : ZİRVE İLE DİP ARASINDA 38 KAT FARK

Dünyanın önde gelen metropollerinde çalışanların eline geçen net maaşlar arasındaki uçurum dikkat çekici boyutlara ulaştı.

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Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: İstanbul ilk 100'e girdi - Resim: 2

Numbeo verilerini kullanan Deutsche Bank’ın 2026 çalışmasına göre, vergi sonrası ortalama aylık gelirin en yüksek olduğu kent 8 bin 363 dolarla Zürih olurken, listenin en sonundaki Kahire'de bu rakam 220 dolara kadar geriledi. İki şehir arasındaki gelir farkı 38 katı aştı

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Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: İstanbul ilk 100'e girdi - Resim: 3

ZİRVEDE ABD VE İSVİÇRE AMBARGOSU

Listenin ilk 10 sırasına ABD ve Avrupa'nın önde gelen finans merkezleri damga vurdu. ABD ilk 10'a 5 şehirle girerek en güçlü ülke grubu olurken, İsviçre ise Zürih ve Cenevre ile ilk üçü domine etti.

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Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: İstanbul ilk 100'e girdi - Resim: 4

1. Zürih : İsviçre : 8.363 Dolar

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Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: İstanbul ilk 100'e girdi - Resim: 5

2. San Francisco: ABD
7.601 Dolar

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Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: İstanbul ilk 100'e girdi - Resim: 6

3. Cenevre: İsviçre
7.444 Dolar

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Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: İstanbul ilk 100'e girdi - Resim: 7

4. Boston: ABD
6.258 Dolar

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Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: İstanbul ilk 100'e girdi - Resim: 8

5. New York:
ABD
5.534 Dolar

6. Lüksemburg: 5.196 Dolar

7. Chicago: ABD
4.984 Dolar

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Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: İstanbul ilk 100'e girdi - Resim: 9

8. Kopenhag: 4.703 dolar

9. Amsterdam: 4.554 dolar

10. Los Angeles: 4.480 dolar

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Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: İstanbul ilk 100'e girdi - Resim: 10

İSTANBUL 69 ŞEHİR ARASINDA 56 SIRADA KALDI

Türkiye'nin en büyük finans ve ekonomi merkezi olan İstanbul, kapsama alınan 69 küresel şehir arasında 56. sırada yer bulabildi.

İstanbul'a dair araştırmada öne çıkan detaylar şu şekilde:

ORTALAMA NET GELİR

İstanbul'da vergi sonrası ortalama aylık maaş 1.173 dolar olarak hesaplandı.

KIYASLAMA

İstanbul bu gelir seviyesiyle Atina'nın gerisinde kalırken, Meksiko City'nin önünde yer a

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Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: İstanbul ilk 100'e girdi - Resim: 11
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Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı: İstanbul ilk 100'e girdi - Resim: 12
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