Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

KKTC'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın danışmanlığını yapan gazeteci yazar Sabahattin İsmail çarpıcı bir belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

5gvirısnews tarafından yayımlanan haberde, kaptana ait olduğu öne sürülen belgenin Mozambik Cumhuriyeti Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir STCW yeterlilik sertifikası olduğu ve geçerlilik süresinin 4 Temmuz 2022’de sona erdiği ileri sürüldü.

Haberde kamuoyuna gösterildiği belirtilen belgede kaptanın unvanının “Capitão / Master Mariner” (sınırsız kaptan) olarak yer aldığı, yeterlilik seviyesinin ise “I/2” ve sınırlamasının “Unlimited” olduğu iddia edildi.

“2026’DA KULLANILAMAZ” İDDİASI

Söz konusu iddiada, STCW yeterlilik belgelerinin belirli sürelerle yenilenmesi gerektiği belirtilerek, belgenin üzerinde yer alan 4 Temmuz 2022 tarihinin kaptanın 2026 yılında geçerli bir yeterlilik belgesine sahip olup olmadığı konusunda soru işareti oluşturduğu savunuldu.

Haberde ayrıca, yabancı bir ülke tarafından düzenlenen kaptanlık belgesinin Türkiye veya KKTC-Türkiye hattında faaliyet gösteren bir yolcu gemisinde kullanılabilmesi için ilgili makamlar tarafından tanınması ve gerekli onay işlemlerinin yapılması gerektiği öne sürüldü.

Bu kapsamda, belgenin yalnızca süresinin dolup dolmadığının değil, Türkiye ve KKTC tarafından tanınıp tanınmadığının ve gerekli endorsement işlemlerinin bulunup bulunmadığının da incelenmesi gerektiği belirtildi.

ERHAN ARIKLI’YA İSTİFA ÇAĞRISI

İddiaların ardından KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da eleştirilerin hedefi oldu. Haberde Arıklı'nın denetim sorumluluğunu yerine getirip getirmediğinin araştırılması gerektiği savunularak Bakan'a istifa çağrısında bulunuldu.