SGK uzmanı İsa Karakaş tarih verdi: Kademeli emeklilik kesinlikle gelecek

. Devletin en üst kademesinin konudan haberdar olduğunu belirten Karakaş, "Cumhurbaşkanının da haberi var bu işten. Çalışma Bakanının da haberi var. Emeklilikte kademeyle ilgili haberi olmayan kimse yok ve bununla ilgili aktüeryel ve bütçe hesapları da yapılıyor" sözleriyle kurum içindeki hazırlıkları gözler önüne serdi.