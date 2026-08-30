Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında milyonlarca çalışanın merakla beklediği "kademeli emeklilik" düzenlemesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
SGK uzmanı İsa Karakaş tarih verdi: Kademeli emeklilik kesinlikle gelecek
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "kademeli emeklilik" düzenlemesinin kesinlikle geleceğinin altını çizerek tarih verdi.Gülsüm Hülya Sundu
Düzenlemenin kesinlikle hayata geçirileceğini vurgulayan Karakaş, tarih olarak 2027 yılını işaret etti ve "3 yıl öncesinden çok kararlı ve emin bir şekilde mutlaka çıkacağını söyledim. 2027'den önce gelmesinin mümkün olmadığını söylemiştim. Benim izlediğim kadarıyla kesinlikle gelecek" ifadelerini kullandı.
Kademeli emeklilik ihtimalinin bir varsayımdan ziyade matematiksel bir gerçeklik olduğuna dikkat çeken Karakaş, siyasette hedeflenen oy oranlarına vurgu yaptı.
Karakaş, "Yani böyle bir ihtimal falan değil, bir matematiksel analiz yapıyoruz. 4 milyonu aşkın kişiyi doğrudan doğruya etkileyen bir mesele. Askerlik borçlanması meselesini de kattığınız zaman neredeyse Türkiye'de her aileyi etkiliyor. Bu anlamda %51 oy alacaksanız, emeklilikte kademeyi es geçemezsiniz. Bu bir gerçek" diyerek tablonun siyasi boyutunu özetledi.
Mevcut EYT yasasının toplumda kanayan bir yaraya dönüştüğünü de belirten Karakaş, "38 yaşındaki bir kadın bir gün bile beklemeden emekli oldu. Ama başka bir kadın 53 yaşında EYT'den emekli oldu" sözleriyle sistemdeki adaletsizliğe dikkat çekti.
Sürecin başarıya ulaşmasında kadınların rolüne özel bir parantez açan uzman, "Kadınlar o kadar önemli ki toplumda. Kadınlar bir işin ucundan tuttuğu takdirde o işin sonu gelir" diyerek kademeli emeklilik mücadelesine öncülük eden kadınları tebrik etti.
. Devletin en üst kademesinin konudan haberdar olduğunu belirten Karakaş, "Cumhurbaşkanının da haberi var bu işten. Çalışma Bakanının da haberi var. Emeklilikte kademeyle ilgili haberi olmayan kimse yok ve bununla ilgili aktüeryel ve bütçe hesapları da yapılıyor" sözleriyle kurum içindeki hazırlıkları gözler önüne serdi.
Kademeli emekliliğin bütçeye ve SGK'ya EYT kadar ağır bir yük getirmeyeceğini savunan İsa Karakaş, "Benim görüşüm son derece kolay olacak. EYT gibi sarsıcı olmayacak. Ne bütçeye ağır bir yük getirecek ne SGK. Neden? 2023 Mart'ta 2 milyon kişi birden başvurdu. Burada böyle bir başvuru olayı yok" değerlendirmesinde bulundu.
Masadaki en güçlü formülleri de paylaşan Karakaş, vatandaşların beklentilerinin aksine prim gün sayılarında bir indirime gidilmeyeceğini ifade etti.
Uzmanın aktardığına göre, memurların bu haktan faydalanabilmesi için 9.000 gün prim şartını doldurması gerekecek.
İşçi statüsündeki, yani eski adıyla 4A'lı çalışanlar için ise masada en az 7.000 gün prim şartı bulunuyor.
Düzenleme çıktığı an herkesin hemen emekli olamayacağının altını çizen Karakaş, yaş şartının kademelendirileceğini belirtti.
Vatandaşların konuyu bazen yanlış anladığına dikkat çeken uzman isim, sözlerini şu uyarıyla noktaladı:
"Emeklilikte kademede bir anda emeklilik değil, 99 Eylül 2000 arasında girenler yaş skalası farklı olacak. 2001, 2002... bunların emeklilik yaşı farklı olacak. Standart tek bir yaş olmayacak. Vatandaşlarımız yanlış anlıyor, 'kademe çıktığı anda ben hemen emekli olacağım' gibi bir durum yok. Sadece sigortalı işe giriş tarihiniz ne kadar eskiyse emeklilik yaşınız o kadar büyük avantaj olacak."