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Kuzey Kıbrıs'ın Girne Limanı’ndan ayrılan bir yolcu gemisi limanın 2 kilometre açığında alabora oldu.

Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket eden özel firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan hemen sonra henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.

Feribotun su almasının ardından kaptanın yardım çağrıları üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimince bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı feribotun su aldığını belirterek, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

FERİBOTTA 267 KİŞİ VAR

Feribotta 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu bilgisini veren Arıklı, geminin neden su aldığına ilişkin henüz bir bulguya ulaşılamadığını dile getirdi.

​​​​​​​Görgü tanıkları, geminin su almasının ardından yolculardan bazılarının denize atladıklarını belirtti.

Bölgedeki balıkçı teknelerinin de kurtarma çalışmalarına katıldıkları bildirildi.

Yetkililer, olay yerine 3 sahil güvenlik botu ve 3 sivil teknenin yönlendirildiğini açıkladı. Ambulans ve polis ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

"DURUM ÇOK CİDDİDİR"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ise yaptığı açıklamada durumun ciddi olduğunu belirtti:

"Filo denizciliğe ait yolcu ve yük gemisi Diana Beach açıklarında batmıştır. İçerisinde yolcu ve personel toplamda 270 kişi bulunmaktadır. Durum çok ciddidir"

CUMHURBAŞKANI BASIN MÜŞAVİRİ'NDEN AÇIKLAMA

KKTC Cumhurbaşkanı Basın Müşaviri Tünay Mertekçi ise açıklamasında "Taşucu'ndan saat 12.00'da yola çıkan yolcu gemisi Girne kıyısına 4 mil açıkta alabora oldu. Gemide 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Helikopterler ve özel yatların da dahil edildiği tüm arama kurtarma çalışmaları, Kıbrıs Türk Sivil Savunma ekiplerince başlatıldı" dedi

TÜRKİYE’DE YARDIMA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ise Girne’de yaşanan olaya dair Türkiye’nin de yardım çalışmalarında olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

159 KİŞİYE ULAŞILDI

Girne Belediye Başkanı yaptığı yeni açıklamada 159 kişiye ulaşıldığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Arıklı, alabora olan gemiden kurtarılanları hastanelere sevkedilmek üzere Girne Limanı'na getirdiklerini söyledi