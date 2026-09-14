Kaynak: AA

Resmi Gazete'nin 14 Eylül 2026 tarihli ve 33370 sayılı nüshasında yayımlanan yeni yönetmelikle gıda sektöründe oldukça önemli değişikliklere gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği" gıdalarda kullanılan aroma maddelerine yönelik yeni ve katı kurallar getirdi.

MEVZUATA İLK KEZ GİREN KRİTİK KISITLAMA

Yeni düzenlemenin 5. maddesine eklenen genel hükümlerle birlikte, gıda üretiminde domuz ve böcek kaynaklı içeriklerin kullanımı tamamen yasaklandı.

2011 tarihli eski yönetmelikte domuz veya böcek kaynaklı aroma vericilere dair herhangi bir kısıtlama bulunmuyordu. Bu yasak, yeni yönetmelikle birlikte mevzuata ilk kez girmiş oldu.

Kısıtlama sadece son ürün olan aroma vericiyi engellemekle kalmıyor; gıdaya tat veya koku veren preparatları, ısıl işlem ve tütsü aromalarını, aroma öncüllerini ve bunların üretiminde kullanılan bitkisel, hayvansal veya mikrobiyal kökenli tüm "kaynak materyalleri" de kapsıyor.

ALKOL İSİMLERİNE VE YANILTICI SUNUMA GEÇİT YOK

Yönetmelik, tüketiciyi korumaya ve şeffaflığı artırmaya yönelik farklı tedbirleri de beraberinde getiriyor.

Aroma vericiler ve ilgili ürünler, hiçbir şekilde bir alkollü içki adıyla veya o içkinin kategori adıyla piyasaya sunulamayacak. Perakende gıda işletmelerinde, tüketicinin talebiyle servis edilen veya ambalajlanan gıdalardaki aroma bileşenleri, tüketiciyi algısal olarak yanıltacak şekilde kullanılamayacak.

İŞLETMELER İÇİN UYUM SÜRECİ BAŞLADI

14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe giren yönetmelik, gıda işletmecilerine yeni kurallara entegre olmaları için bir geçiş dönemi sunuyor.

Sektör temsilcilerinin ve gıda üreticilerinin en geç 31 Aralık 2026'ya kadar yeni hükümlere tamamen uyum sağlaması zorunlu kılındı. Belirtilen tarihten önce üretilip piyasaya sürülmüş olan ürünler, raf ömürleri dolana kadar satışta kalmaya devam edebilecek. İşletmeler yeni sisteme uyum sağlayana kadar, 2011 yılında yayımlanan eski yönetmelik kurallarına tabi tutulmaya devam edecek.