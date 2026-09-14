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Kaynak: DHA

Ergenekon davasında yıllar sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

21 ihraç hakim ve savcı hakkında zaman aşımı gerekçesiyle verilen karar kaldırıldı ve dosyada artık yeni bir hukuki süreç yeniden başladı.

ZAMAN AŞIMI KARARI KALDIRILDI

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ergenekon davasındaki soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev yapan 21 ihraç hakim ve savcı hakkında zaman aşımı gerekçesiyle verdiği ‘son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı’ kararı, İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ise kaldırıldı.