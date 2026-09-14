Altın piyasası geçtiğimiz hafta kayıpla başlamıştı. Yeni haftanın ilk gününde ise altın tarafı yine düşüş pozisyonunda işlem aldı.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Eylül 2026)
Kritik FED faiz kararı öncesi piyasalarda fırtına kopuyor. Haftanın ilk gününde altın cephesi düşüş ile başladı. Kapalıçarşı gram ve çeyrek altında son durum ne?Süleyman Çay
Piyasaların gözü ve kulağı ise bu hafta ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararında olacak. Faiz kararı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00'de açıklanacak.
Eylül toplantısı aynı zamanda FED'in ekonomik projeksiyonlarının yakından takip edileceği toplantı olarak belirtiliyor. FED’in eylül ayında faiz artışına gitme olasılığı yüzde 50 seviyesine kadar düştü.
Piyasaların seyri ise bu hafta FED toplantısında olacak. Yeni haftanın ilk gününde ise altın negatif seyirde başladı.
Serbest piyasada gram altın 6 bin 766 TL fiyatla yüzde 0,30’luk bir kayıp ile pozisyon aldı. Geçtiğimiz hafta haftalık yüzde 2’ye dayanan bir kayıp vardı.
Ons altın cephesinde ise bugün kayıp yüzde 0,43’ü buldu. 4 bin 330 dolar bandında seyreden ons altın geçtiğimiz haftayı negatif seyirde tamamlamıştı.
Altın tarafındaki belirsizlik sürerken düşüş ile başlaması FED kararına odaklandığını gösteriyor. Bu noktada FED toplantısından çıkacak karar piyasayı etkileyeceği uzmanlar tarafından belirtiliyor.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ise merak ediliyor. Altındaki düşüş Kapalıçarşı’da da etkili oluyor. Gram altın yüzde 0,51’lik kayıp ile Kapalıçarşı’da 6 bin 777 TL satış fiyatında oldu.
14/09/2026 tarihli ve 07:16:49 saatli Kapalıçarşı altın fiyatları listesi şu şekilde;
Gram Altın
Alış Fiyatı: 6.732,96 TL
Satış Fiyatı: 6.777,34 TL (Değişim: -34,95 TL / % -0,51)
En Düşük: 6.772,90 TL
En Yüksek: 6.818,73 TL
Çeyrek Altın
Alış Fiyatı: 10.983,00 TL
Satış Fiyatı: 11.057,00 TL (Değişim: -57,00 TL / % -0,51)
En Düşük: 11.050,00 TL
En Yüksek: 11.125,00 TL
Yarım Altın
Alış Fiyatı: 21.992,00 TL
Satış Fiyatı: 22.107,00 TL (Değişim: -114,00 TL / % -0,51)
En Düşük: 22.093,00 TL
En Yüksek: 22.242,00 TL
Tam Altın
Alış Fiyatı: 43.781,00 TL
Satış Fiyatı: 44.073,00 TL (Değişim: -227,00 TL / % -0,51)
En Düşük: 44.044,00 TL
En Yüksek: 44.342,00 TL
Gremse Altın
Alış Fiyatı: 108.945,00 TL
Satış Fiyatı: 109.759,00 TL (Değişim: -566,00 TL / % -0,51)
En Düşük: 109.687,00 TL
En Yüksek: 110.429,00 TL
Has Altın
Alış Fiyatı: 6.766,79 TL
Satış Fiyatı: 6.763,81 TL (Değişim: -34,88 TL / % -0,51)
En Düşük: 6.759,04 TL
En Yüksek: 6.805,12 TL
Altında yaşanan düşüş sonrası petrol tarafı ise rekor artışlarla dikkat çekiyor. Brent Ham Petrol 107,75 dolar seviyelerine kadar sert yükseliş yaşadı. Yüzde 15’i aşan petrol fiyatlarında artış gerçekleşti.
Dolar TL cephesinde ise tarihi rekor yine kırıldı. Yüzde 0,09 artış ile dolar 48,61 TL seviyelerinde işlem görüyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.