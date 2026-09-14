Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Eylül 2026)

Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ise merak ediliyor. Altındaki düşüş Kapalıçarşı’da da etkili oluyor. Gram altın yüzde 0,51’lik kayıp ile Kapalıçarşı’da 6 bin 777 TL satış fiyatında oldu.