Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyada 1-31 Temmuz tarihlerinde yurt genelinde yapılan gıda denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

“250 MİLYON LİRA PARA CEZASI UYGULANDI”

Geçtiğimiz ay 107 bin 113 gıda denetimi gerçekleştirdiklerine işaret eden Bakan Yumaklı, açıklamasında "Denetimler sonucunda, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 250 milyon lira idari para cezası uygularken, 37 işletmeyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. İşini doğru ve dürüst yapan işletmecilerimizin her zaman yanında duracak, halk sağlığıyla oynayanlara ise asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.