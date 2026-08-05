15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişiminde yer alan ve uzun süredir aranan firari ihraç pilot Yüzbaşı B.K., Muğla Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla Afyonkarahisar'da saklandığı hücre evinde yakalandı. Operasyonda ele geçirilen altın ve döviz miktarı dikkat çekti.
Erdoğan'a suikast timindeki firarinin hücre evinden servet çıktı
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast timinde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan firari ihraç pilot B.K., Afyonkarahisar'da yakalandı. Hücre evinde yapılan aramalarda çok sayıda altın, döviz, dijital materyal ve askeri ekipman ele geçirildi.Kaynak: AA / DHA / İHA
10 YILLIK FİRAR MİT'İN YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE SONA ERDİ
Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip ile MİT'in yürüttüğü fiziki ve teknik takip sonucunda, 10 yıldır kırmızı bültenle aranan firari B.K.'nin yeri tespit edildi.
Yetkililer, darbe girişiminin ardından tatilci kılığına girerek Marmaris'ten kaçan B.K.'nin izinin, MİT'in gelişmiş yüz tanıma sistemi ve istihbarat çalışmalarıyla Afyonkarahisar'daki hücre evine kadar sürüldüğünü bildirdi.
HÜCRE EVİNDEKİ ARAMADA ALTIN VE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında hücre evinde yapılan aramalarda 98 Ata altın, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 33 bin 700 ABD doları, 2 bin 620 euro ve 13 bin 525 lira nakit para ele geçirildi.
Ayrıca 1 gram uyuşturucu madde, askeri kamuflaj kıyafetleri ile şifreli yazışmaların bulunduğu çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
MUĞLA'YA GETİRİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast timinde yer aldığı belirtilen B.K., operasyonun ardından Muğla'ya getirildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri sürdürülen şüphelinin, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Cumhurbaşkanına suikast", "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "mala zarar verme" dahil birçok suçlamadan yargılanacağı bildirildi.