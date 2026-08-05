Erdoğan'a suikast timindeki firarinin hücre evinden servet çıktı

HÜCRE EVİNDEKİ ARAMADA ALTIN VE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında hücre evinde yapılan aramalarda 98 Ata altın, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 33 bin 700 ABD doları, 2 bin 620 euro ve 13 bin 525 lira nakit para ele geçirildi.