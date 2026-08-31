Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), aynı adreste yaşayan 5 ve üzeri nüfusa sahip ailelere yönelik indirimli su tarifesi uygulamasına devam ediyor.

HBB Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından uygulanan tarifede, 0-15 metreküp arasındaki su tüketimi birinci kademede değerlendiriliyor. 16-30 metreküp arasındaki ikinci kademe tüketimlerde ise yüzde 20 indirim uygulanıyor. 31 metreküp ve üzerindeki tüketimlerde de geniş ailelere yönelik indirimli tarife devam ediyor.

İndirimli tarifeden yararlanmak isteyen aileler, Hatay’ın 15 ilçesinde bulunan HATSU şubelerine başvurabiliyor. Başvuru sırasında aynı adreste yaşayan kişi sayısının resmi belgelerle ibraz edilmesi gerekiyor.

Yetkililer, şartları taşıyan geniş aileleri indirimli su tarifesinden yararlanmak üzere başvuru yapmaya davet etti.