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Kaynak: AA

Belediyenin açıklamasına göre, modern standartlara uygun bir tesise dönüştürülmesi hedeflenen stadyumda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yetkililerden teknik donanım ve saha altyapısındaki çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Stadyumdaki ses ve aydınlatma sistemleri ile çatı düzenlemeleri dahil yenileme işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığını belirten Büyükkılıç, tesisin milli karşılaşmalara ev sahipliği yapabilecek durumda olduğunu kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine seslenen Büyükkılıç, Kayseri’de en kısa sürede bir milli maç düzenlenmesi halinde kent olarak organizasyona en üst düzeyde destek sağlayacaklarını bildirdi.