Kaynak: DHA

Eski başkan vekili İsmail Geliç döneminde takıma kazandırılan genç yetenek için taraflar 2 milyon 500 bin Euro peşin bedel üzerinden el sıkışırken, anlaşma gereği bu tutarın 600 bin Euro’luk kısmı oyuncunun eski kulübüne aktarılacak.

BU YIL ANKARA’DA KALIYOR

Anlaşmanın detaylarına göre Diabate bu sezon Gençlerbirliği’nde kiralık olarak forma giyecek ve 400 bin Euro’luk yıllık maaşının tamamı Newcastle United tarafından karşılanacak. Sözleşmeye ayrıca 500 bin Euro başarı primi, maç başı ödemeleri ve sonraki satıştan yüzde 5 pay maddesi eklendi. İngiliz ekibinin futbolcuyu devre arasında geri çağırmak istemesi halinde ise Gençlerbirliği’ne belirlenen özel bir tazminat bedeli ödenecek.

BRENTFORD REDDEDİLMİŞTİ

Transfer sürecinde Brentford’un taksitli 2 milyon 400 bin Euro’luk teklifini peşinat şartını karşılamadığı için reddeden Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Newcastle ile peşin ödeme ve yüksek karlı yan maddeler üzerinde uzlaşarak kulüp menfaatleri açısından kapsamlı ve kusursuz bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.