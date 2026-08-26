SGK'da kaos: Başvurularda yığılmalar oldu

SGK’DA FARKLI UYGULAMA

SGK Genelgesi'ne göre prim borçlarında ilk taksit ödemesinin de en geç 31 Ağustos tarihine kadar yapılması şart. İlk taksit bu tarihe kadar ödenmezse yüzde 29'luk tecil faizi imkanından yararlanılamıyor.