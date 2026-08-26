Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK'da kaos: Başvurularda yığılmalar oldu

SGK'da kaos: Başvurularda yığılmalar oldu

Vergi ve SGK borçlarının taksitlendirilmesini sağlayan düzenlemede başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor. Ancak vergi borçlarında ilk taksit Eylül ayında ödenirken, SGK borçlarında ilk taksitin 31 Ağustos'a kadar yatırılması şartı kafa karışıklığına ve yoğunluğa neden oldu.

Hava Demir Hava Demir
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SGK'da kaos: Başvurularda yığılmalar oldu - Resim: 1

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün köşesine taşıdığı bilgilere göre; vergi ve SGK prim borçlarının taksitlendirilmesine olanak sağlayan düzenleme 4 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

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SGK'da kaos: Başvurularda yığılmalar oldu - Resim: 2

Yapılandırma kapsamındaki temel şartlar ve sunulan kolaylıklar şu şekilde sıralanıyor:

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SGK'da kaos: Başvurularda yığılmalar oldu - Resim: 3

VERGİ BORÇLARI KAPSAMI

Vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş gelir, kurumlar, KDV, harçlar, trafik para cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredisi borçları taksitlendirilebiliyor.

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SGK'da kaos: Başvurularda yığılmalar oldu - Resim: 4

SGK BORÇLARI KAPSAMI

2026 yılı Haziran (dahil) öncesi dönemlere ait 4/1-a ve 4/1-b sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve zammı tecil edilebiliyor.

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SGK'da kaos: Başvurularda yığılmalar oldu - Resim: 5

ÖDEME ŞARTLARI

Borçlar 72 aya kadar yıllık yüzde 29 tecil faiziyle taksitlendirilebiliyor. 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartı aranmıyor.

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SGK'da kaos: Başvurularda yığılmalar oldu - Resim: 6

CEBRİ TAKİP VE HACİZLER

Yapılandırma yapan mükellefler hakkında cebri takip işlemleri durduruluyor, yeni haciz uygulanmıyor, mevcut araç yakalama şerhleri kaldırılarak araç satışına imkan tanınıyor.

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SGK'da kaos: Başvurularda yığılmalar oldu - Resim: 7

SON BAŞVURU TARİHİ

Yapılandırma başvuruları 31 Ağustos Pazartesi günü sona eriyor.

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SGK'da kaos: Başvurularda yığılmalar oldu - Resim: 8

SGK PRİM BORÇLARINDA DETAY KAOSU VE SÜRE UZATIMI TALEBİ

Dilek Güngör'ün dikkat çektiği nokta, yapılandırmaya başvuran mükelleflerin kafasını karıştıran en büyük unsur vergi daireleri ile SGK arasındaki ilk taksit ödeme takvimi farkı oldu.

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SGK'da kaos: Başvurularda yığılmalar oldu - Resim: 9

VERGİ BORÇLARINDA ÖDEME TAKVİMİ

Tahsilat Tebliği'ne göre vergi borçlarında ilk taksit ödemeleri Eylül 2026'da başlıyor. Ödemeler aylık eşit taksitler halinde yapılıyor ve bir takvim yılında ikiden fazla taksitin aksatılması hakkı bozuyor.

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SGK'da kaos: Başvurularda yığılmalar oldu - Resim: 10

SGK’DA FARKLI UYGULAMA

SGK Genelgesi'ne göre prim borçlarında ilk taksit ödemesinin de en geç 31 Ağustos tarihine kadar yapılması şart. İlk taksit bu tarihe kadar ödenmezse yüzde 29'luk tecil faizi imkanından yararlanılamıyor.

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SGK'da kaos: Başvurularda yığılmalar oldu - Resim: 11

YIĞILMA VE SÜRE UZATMA TALEBİ

SGK başvurularının il ve ilçe müdürlüklerinden fiziki olarak yapılması ve yaz dönemi izinleri nedeniyle personel sayısının azalması müdürlüklerde yığılmalara yol açtı. İşletmelerin ilk taksit detayını atlamasıyla oluşan kaos karşısında esnaf, başvuru sürecinde süre uzatımı talep ediyor.

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