Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün köşesine taşıdığı bilgilere göre; vergi ve SGK prim borçlarının taksitlendirilmesine olanak sağlayan düzenleme 4 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.
SGK'da kaos: Başvurularda yığılmalar oldu
Vergi ve SGK borçlarının taksitlendirilmesini sağlayan düzenlemede başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor. Ancak vergi borçlarında ilk taksit Eylül ayında ödenirken, SGK borçlarında ilk taksitin 31 Ağustos'a kadar yatırılması şartı kafa karışıklığına ve yoğunluğa neden oldu.Hava Demir
Yapılandırma kapsamındaki temel şartlar ve sunulan kolaylıklar şu şekilde sıralanıyor:
VERGİ BORÇLARI KAPSAMI
Vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş gelir, kurumlar, KDV, harçlar, trafik para cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredisi borçları taksitlendirilebiliyor.
SGK BORÇLARI KAPSAMI
2026 yılı Haziran (dahil) öncesi dönemlere ait 4/1-a ve 4/1-b sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve zammı tecil edilebiliyor.
ÖDEME ŞARTLARI
Borçlar 72 aya kadar yıllık yüzde 29 tecil faiziyle taksitlendirilebiliyor. 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartı aranmıyor.
CEBRİ TAKİP VE HACİZLER
Yapılandırma yapan mükellefler hakkında cebri takip işlemleri durduruluyor, yeni haciz uygulanmıyor, mevcut araç yakalama şerhleri kaldırılarak araç satışına imkan tanınıyor.
SON BAŞVURU TARİHİ
Yapılandırma başvuruları 31 Ağustos Pazartesi günü sona eriyor.
SGK PRİM BORÇLARINDA DETAY KAOSU VE SÜRE UZATIMI TALEBİ
Dilek Güngör'ün dikkat çektiği nokta, yapılandırmaya başvuran mükelleflerin kafasını karıştıran en büyük unsur vergi daireleri ile SGK arasındaki ilk taksit ödeme takvimi farkı oldu.
VERGİ BORÇLARINDA ÖDEME TAKVİMİ
Tahsilat Tebliği'ne göre vergi borçlarında ilk taksit ödemeleri Eylül 2026'da başlıyor. Ödemeler aylık eşit taksitler halinde yapılıyor ve bir takvim yılında ikiden fazla taksitin aksatılması hakkı bozuyor.
SGK’DA FARKLI UYGULAMA
SGK Genelgesi'ne göre prim borçlarında ilk taksit ödemesinin de en geç 31 Ağustos tarihine kadar yapılması şart. İlk taksit bu tarihe kadar ödenmezse yüzde 29'luk tecil faizi imkanından yararlanılamıyor.
YIĞILMA VE SÜRE UZATMA TALEBİ
SGK başvurularının il ve ilçe müdürlüklerinden fiziki olarak yapılması ve yaz dönemi izinleri nedeniyle personel sayısının azalması müdürlüklerde yığılmalara yol açtı. İşletmelerin ilk taksit detayını atlamasıyla oluşan kaos karşısında esnaf, başvuru sürecinde süre uzatımı talep ediyor.