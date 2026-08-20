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Kaynak: Haber Merkezi

Gençlerbirliği, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Benfica'da forma giyen 25 yaşındaki Portekizli sağ kanat oyuncusu Tiago Gouveia ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladığını duyurdu.

SATIN ALMA OPSİYONU DA BULUNUYOR

Kulüpten yapılan açıklamada, transferin satın alma opsiyonuyla gerçekleştirildiği belirtilirken, Portekizli futbolcunun sezon sonuna kadar Gençlerbirliği forması giyeceği ifade edildi.

AVRUPA TECRÜBESİYLE GELİYOR

Futbola Tires ve Sporting altyapılarında başlayan Tiago Gouveia, profesyonel kariyerinde Estoril, Nice ve Benfica formalarını giydi.

Geçtiğimiz sezon Nice'te 15 lig, 7 UEFA Avrupa Ligi ve 2 kupa maçında görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise Benfica formasıyla UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda St. Gallen karşılaşmasında 24 dakika süre aldı.

Gençlerbirliği, Portekizli kanat oyuncusuyla hücum hattındaki rekabeti artırmayı hedefliyor.