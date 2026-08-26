Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türk ilaç devi iflas eşiğinde: Yeni karar alındı

Türk ilaç devi iflas eşiğinde: Yeni karar alındı

İflas eşiğinde olan Türk İlaç ve Serum Sanayi'nin (TRILC) konkordato sürecinde yeni gelişme yaşandı. TRILC, konkordato davasındaki son durumu KAP'a bildirdi. İşte detaylar..

Hava Demir Hava Demir
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Türk ilaç devi iflas eşiğinde: Yeni karar alındı - Resim: 1

Türk İlaç ve Serum Sanayi (TRILC), konkordato davasında geçici mühlet süresinin 2 ay daha uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Türk ilaç devi iflas eşiğinde: Yeni karar alındı - Resim: 2

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla 2 Eylül'de dolacak olan geçici mühlet süresi Kasım ayına kadar devam edecek.

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Türk ilaç devi iflas eşiğinde: Yeni karar alındı - Resim: 3

GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİ 2 AY DAHA UZATILDI

Borsa İstanbul'da işlem gören Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., devam eden konkordato sürecine ilişkin kritik gelişmeyi KAP'a yaptığı bildirimle duyurdu.

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Türk ilaç devi iflas eşiğinde: Yeni karar alındı - Resim: 4

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2 Haziran 2026 tarihinde başlayan 3 aylık geçici mühlet süresi, mahkemenin aldığı yeni kararla birlikte 2 ay daha uzatıldı.

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Türk ilaç devi iflas eşiğinde: Yeni karar alındı - Resim: 5

KAP BİLDİRİMİNİN DETAYLARI VE MAHKEME KARARI

KAP'a yapılan resmi açıklamada, duruşma süreci ve davanın tarafları hakkında şu detaylara yer verildi:

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Türk ilaç devi iflas eşiğinde: Yeni karar alındı - Resim: 6

DAVA BİLGİLERİ

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal ile ortaklardan Battal Holding Anonim Şirketi'nin taraf olduğu dava, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2026/477 esas numarasıyla devam ediyor.

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Türk ilaç devi iflas eşiğinde: Yeni karar alındı - Resim: 7

MAHKEME KARARI

Mahkemenin 25 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği duruşmada verilen kısa karar doğrultusunda geçici mühletin uzatılmasına hükmedildi.

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Türk ilaç devi iflas eşiğinde: Yeni karar alındı - Resim: 8

YENİ TARİH

2 Eylül 2026 tarihinde sona erecek olan ilk geçici mühlet süresi, bu tarihten itibaren 2 ay daha yürürlükte kalacak.

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