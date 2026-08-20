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Kaynak: AA

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Senegalli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu. Başkent ekibinin anlaşmasında, 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini sezon sonunda satın alma opsiyonu da yer aldı.

Profesyonel kariyerinde Lille, Panathinaikos ve Young Boys formaları giyen Niasse, son olarak İtalya’nın Verona takımında görev yaptı.

Gençlerbirliği’nin kadrosuna kattığı deneyimli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Serie A’da 20 müsabakada süre aldı. Senegalli futbolcu, İtalya Kupası’nda ise 2 karşılaşmada forma giydi.

Gençlerbirliği, Niasse transferiyle orta saha rotasyonunu güçlendirdi.