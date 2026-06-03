Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde mali sıkıntılar gündemdeki yerini koruyor. Başkent temsilcisinde yaşanan ödeme krizi, iki önemli oyuncunun ayrılığıyla sonuçlandı.

İKİ FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Salim Manav'ın haberine göre, kırmızı-siyahlı ekibin deneyimli kalecisi Erhan Erentürk ile kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, alacaklarının zamanında ödenmemesi nedeniyle kulübe karşı hukuki süreç başlattı.

Ödemelerin gecikmesini gerekçe gösteren iki futbolcu, sözleşmelerini haklı sebeple tek taraflı olarak feshetti.

Gençlerbirliği'nde yaşanan bu gelişme, yeni sezon öncesinde kulüpteki mali belirsizlikleri bir kez daha gündeme taşırken, yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.