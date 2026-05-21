Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 18 takım, 35 farklı teknik direktörle çalıştı.

Süper Lig'de mücadele eden takımlarda bu sezon 21'i Türk, 14'ü yabancı 35 teknik direktör görev yaptı. Ligdeki ekiplerden 13'ü teknik adam değişikliğine giderken 5 takım ise başladıkları isimlerle yollarına devam ediyor.

Ligde Gençlerbirliği 6 kezle en fazla teknik direktör değişikliği yapan takım oldu. Başkent temsilcisinde bu sezon Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel (2 kez), Levent Şahin ve Metin Diyadin (2 kez) görev yaptı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN DUBLE DEĞİŞİM

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bu sezon görev alan ikişer teknik direktörün de görevine son verildi.

Sarı-lacivertli takım, sezona başladığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile Avrupa kupalarında alınan kötü sonuçların ardından ağustos ayında yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de Mourinho'nun yerine göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'nun sözleşmesi ise ligin bitmesine 3 hafta kala feshedildi.

Beşiktaş da sezona başladığı Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile alınan kötü sonuçlar nedeniyle ağustos ayında yollarını ayırdı.

Norveçli çalıştırıcının yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın'ın görevine ise sezonun tamamlanmasıyla son verildi.

SADECE 5 TAKIM İSTİKRAR YAKALADI

Süper Lig'de 5 takım, sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarına devam ediyor.

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Okan Buruk, Trabzonspor'da Fatih Tekke, Kocaelispor'da Selçuk İnan, Corendon Alanyaspor'da Joao Pereira ve Göztepe'de Stanimir Stoilov koltuklarını korudu.

21 YERLİ, 14 YABANCI

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 21 Türk, 14 yabancı teknik direktör görev aldı.

Ligde Türk antrenörler Atila Gerin, Burak Yılmaz, Çağdaş Atan, Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Fatih Tekke, Hüseyin Eroğlu, İlhan Palut, İsmet Taşdemir, Levent Şahin, Metin Diyadin, Nuri Şahin, Okan Buruk, Onur Can Korkmaz, Orhan Ak, Recep Uçar, Sami Uğurlu, Selçuk İnan, Selçuk Şahin, Sergen Yalçın ve Volkan Demirel saha kenarında takımlarına taktik verdi.

Yabancı çalıştırıcılar Aleksandar Stanojevic, Domenico Tedesco, Erling Moe, Joao Pereira, Jose Mourinho, Marcel Licka, Markus Gisdol, Mirel Matei Radoi, Ole Gunnar Solskjaer, Radomir Djalovic, Stanimir Stoilov, Şota Arveladze, Thomas Reis ve Thorsten Fink de bu sezon ligde görev yaptı.