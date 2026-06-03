A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu resmen belli oldu.
Ahmet Çakar, Montella'yı topa tuttu: 3 futbolcunun kadroda olmasını eleştirdi
A Milli Takımımızın Dünya Kupası kadrosunun açıklanmasının ardından Ahmet Çakar, Montella'ya eleştiride bulundu; özellikle 3 futbolcunun Amerika'ya götürülmesine tepki gösterdi. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik listede tercihler dikkat çekerken, bazı oyuncuların kadro dışı kalması futbol kamuoyunda tartışma yarattı.
9 FUTBOLCU KADRODAN ÇIKARILDI
Daha önce açıklanan 35 kişilik geniş aday kadrodan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı son kadroya dahil edilmedi.
Dışarıda kalan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın, olası sakatlık durumlarına karşı hazır beklemek üzere ABD'ye giden ekipte yer alacağı açıklandı.
Listenin açıklanmasının ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
AHMET ÇAKAR'DAN MONTELLA'NIN TERCİHLERİNE ELEŞTİRİ
Çakar, kadroya alınmayan bazı oyuncuların performanslarını örnek göstererek Montella’nın tercihlerini eleştiren ifadeler kullandı.
Çakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Mustafa Eskihellaç ve Aral Şimşir'i kadroyu almayıp kötü bir sezon geçiren Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci'yi Amerika’ya götürmek nasıl bir mantıktır. Hep söylüyorum çakal menajerler sadece dünya futbolu değil Türk futbolunu da yönetmektedirler. Yazıklar olsun sana Montella!"