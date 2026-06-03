SGK uzmanı İsa Karakaş uyardı: Emeklilik dilekçesini erteleyene 181 bin TL fark

Çarpıcı Örnek

Brüt maaşı 118.000 TL olan yüksek gelirli bir çalışan, haziran ayı bitmeden emekli olursa her çalışma yılı için en fazla 64.948 TL alabiliyor. Ancak aynı çalışan emeklilik dilekçesini temmuz ayında veya sonrasında (31 Aralık 2026 tarihine kadar) verirse, her yıl için tahmini 74.042 TL alacak.