İş Kanunu’na göre bir işçinin yıllık kıdem tazminatı tutarı, en yüksek devlet memurunun yıllık emeklilik ikramiyesini yasal olarak aşamıyor. Geçmişte bu sınırı ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanırken, 2003 yılındaki yasal düzenlemeyle bu cezalar kaldırıldı.
SGK uzmanı İsa Karakaş uyardı: Emeklilik dilekçesini erteleyene 181 bin TL fark
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Temmuz 2026 itibarıyla güncellenecek olan kıdem tazminatı tavanına ilişkin çarpıcı verileri paylaştı. Maaş katsayılarına bağlı olan ve yasal olarak delinmesi imkansız olan kıdem tavanının, Temmuz ayında beklenen yüzde 14'lük artışla 64 bin 948 TL'den 74 bin 42 TL sevDerleyen: Züleyha Öncü
Ancak Yargıtay içtihatlarının bu konuda son derece katı olduğunu hatırlatan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayılarına göre belirlenen bu tavanın kesinlikle delinemeyeceğini vurguladı.
Enflasyon Rüzgârı Tavanı Yukarı Taşıyor
Kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında 64.948,77 TL olarak uygulanıyor. Bir önceki dönemde bu rakam 53.919,68 TL seviyesindeydi. Temmuz ayındaki artışta ise toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı başrolü oynayacak.
Ocak-Nisan dönemindeki 4 aylık kümülatif enflasyon farkı ve yüzde 7'lik toplu sözleşme ilavesiyle birlikte yüzde 10,51'lik artış şimdiden kesinleşti. Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize etmesi ve Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki Mayıs (%1,89) ve Haziran (%1,52) beklentilerine göre, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yüzde 18,58 oranında bir artış ihtimali belirdi.
Memur maaş zammının ise yüzde 7'lik toplu sözleşme payıyla birlikte ortalama yüzde 14 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.
20 Yıllık İşçiye 181 Bin 900 TL İlave Kazanç
Karakaş'ın işaret ettiği yüzde 14'lük artış senaryosu gerçekleştiğinde, yüksek gelirli çalışanların ceplerine koyacağı fark şu şekilde netleşecek:
Mevcut Tavan: 64.948,77 TL
Temmuz Tahmini Tavan: 74.042 TL
Yıllık Fazladan Kazanç: Yaklaşık 9.095 TL
Çarpıcı Örnek
Brüt maaşı 118.000 TL olan yüksek gelirli bir çalışan, haziran ayı bitmeden emekli olursa her çalışma yılı için en fazla 64.948 TL alabiliyor. Ancak aynı çalışan emeklilik dilekçesini temmuz ayında veya sonrasında (31 Aralık 2026 tarihine kadar) verirse, her yıl için tahmini 74.042 TL alacak.
Bu da 20 yıl kıdemi olan bir işçinin cebine fazladan tam 181.900 TL ilave tazminat girmesi demek oluyor. Karakaş, "Acele işe şeytan karışır. Mecburiyet yoksa temmuzdan önce verilecek fevri bir emeklilik kararı büyük kayıp doğurur" diyerek uyardı.
Kıdem Tazminatı Dönemsel Değişim ve Tahmin Tablosu (2026):
Cari Dönem Tavanı (01 Ocak - 30 Haziran) : 64.948,77 TL
Tahmini Temmuz Tavanı (01 Temmuz Sonrası) : 74.042,00 TL (%14 Beklenen Zam)
Yıl Bazında Yüksek Gelirli Kazanç Farkı : 9.095 TL (Her yıl için ekstra)
ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN DURUM SABİT:
Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı 31 Aralık 2026 tarihine kadar yıllık 33.030 TL üzerinden hesaplanmaya devam edecek. Tavanın altında kalanlar için Temmuz'da ayrılmak bir avantaj veya kayıp yaratmıyor.
Asgari Ücretli ve Tavan Altı Çalışanlar İçin Panik Yok
Maaşı tavan rakamın altında kalanlar ile asgari ücretliler için ise herhangi bir hak kaybı veya acele etmeyi gerektirecek durum bulunmuyor. Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı matrahı, 31 Aralık 2026 tarihine kadar yıllık 33.030 TL üzerinden hesaplanmaya devam edecek.
Dolayısıyla, brüt maaşı tavanın altında kalan çalışanlar adına Temmuz ayında erken ya da geç ayrılmak mali bir fark veya dezavantaj oluşturmuyor.