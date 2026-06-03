Süper Lig ekipleri 2026-27 sezonun transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
Aziz Yıldırım performansını eleştirmişti: Beşiktaş ve Trabzonspor peşine düştü
Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ve Trabzonspor, Aziz Yıldırım'ın eleştirdiği Fenerbahçe'nin yıldız futbolcunun peşine düştü. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
Dev takımlar da her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de karşı gelmeye devam ediyor.
Süper Lig'in iki dev takımı Trabzonspor ve Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcu için karşı karşıya geldi.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR OĞUZ AYDIN'IN PEŞİNDE
Her iki ekip de 2025-26 sezonunda sarı-lacivertli ekipte yeteri kadar süre bulamayan ve beklentinin altında kalan Oğuz Aydın'ın peşine düştü.
PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Oğuz Aydın, A Milli Takım’ın Kuzey Makedonya ile oynadığı maçtaki performansıyla dikkat çekti. İlk 11’de başladığı karşılaşmada sağ kanatta etkili bir oyun sergileyen 25 yaşındaki futbolcu, hem teknik heyetten hem de futbol yorumcularından olumlu değerlendirmeler aldı.
TRABZONSPOR TEKLİF YAPMIŞTI!
26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Oğuz için Trabzonspor devre arasında da teklif yapsa da transfer gerçekleşmemişti.
BEŞİKTAŞ DA PEŞİNE DÜŞTÜ
İddialara göre, TFF'nin getirdiği yabancı kuralı nedeniyle kadrosuna yerli oyuncu transferi yapmak isteyen Beşiktaş da Oğuz Aydın'ın peşinde düştü.
FENERBAHÇE’DE GELECEĞİ BELİRSİZ
Sezon içinde yeterli süre bulamadığı için eleştirilen Oğuz Aydın’ın geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de oyuncuyla alakalı kararı ise yeni teknik direktör verecek.
AZİZ YILDIRIM’DAN ELEŞTİRİ GELMİŞTİ
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım da daha önce yaptığı açıklamada, Oğuz Aydın’ın yeterince geliştirilmediğini savunarak “Değerli bir oyuncu ama geri gitti” ifadelerini kullanmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 39 resmi maçta forma giyen Oğuz Aydın, 4 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun yeni sezonda daha fazla süre almak istediği de ayrı bir gerçek.