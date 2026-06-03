Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Aziz Yıldırım performansını eleştirmişti: Beşiktaş ve Trabzonspor peşine düştü

Aziz Yıldırım performansını eleştirmişti: Beşiktaş ve Trabzonspor peşine düştü

Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ve Trabzonspor, Aziz Yıldırım'ın eleştirdiği Fenerbahçe'nin yıldız futbolcunun peşine düştü. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Aziz Yıldırım performansını eleştirmişti: Beşiktaş ve Trabzonspor peşine düştü - Resim: 1

Süper Lig ekipleri 2026-27 sezonun transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

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Aziz Yıldırım performansını eleştirmişti: Beşiktaş ve Trabzonspor peşine düştü - Resim: 2

Dev takımlar da her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de karşı gelmeye devam ediyor.

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Aziz Yıldırım performansını eleştirmişti: Beşiktaş ve Trabzonspor peşine düştü - Resim: 3

Süper Lig'in iki dev takımı Trabzonspor ve Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcu için karşı karşıya geldi.

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Aziz Yıldırım performansını eleştirmişti: Beşiktaş ve Trabzonspor peşine düştü - Resim: 4

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR OĞUZ AYDIN'IN PEŞİNDE

Her iki ekip de 2025-26 sezonunda sarı-lacivertli ekipte yeteri kadar süre bulamayan ve beklentinin altında kalan Oğuz Aydın'ın peşine düştü.

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Aziz Yıldırım performansını eleştirmişti: Beşiktaş ve Trabzonspor peşine düştü - Resim: 5

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Oğuz Aydın, A Milli Takım’ın Kuzey Makedonya ile oynadığı maçtaki performansıyla dikkat çekti. İlk 11’de başladığı karşılaşmada sağ kanatta etkili bir oyun sergileyen 25 yaşındaki futbolcu, hem teknik heyetten hem de futbol yorumcularından olumlu değerlendirmeler aldı.

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Aziz Yıldırım performansını eleştirmişti: Beşiktaş ve Trabzonspor peşine düştü - Resim: 6

TRABZONSPOR TEKLİF YAPMIŞTI!

26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Oğuz için Trabzonspor devre arasında da teklif yapsa da transfer gerçekleşmemişti.

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Aziz Yıldırım performansını eleştirmişti: Beşiktaş ve Trabzonspor peşine düştü - Resim: 7

BEŞİKTAŞ DA PEŞİNE DÜŞTÜ

İddialara göre, TFF'nin getirdiği yabancı kuralı nedeniyle kadrosuna yerli oyuncu transferi yapmak isteyen Beşiktaş da Oğuz Aydın'ın peşinde düştü.

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Aziz Yıldırım performansını eleştirmişti: Beşiktaş ve Trabzonspor peşine düştü - Resim: 8

FENERBAHÇE’DE GELECEĞİ BELİRSİZ

Sezon içinde yeterli süre bulamadığı için eleştirilen Oğuz Aydın’ın geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de oyuncuyla alakalı kararı ise yeni teknik direktör verecek.

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Aziz Yıldırım performansını eleştirmişti: Beşiktaş ve Trabzonspor peşine düştü - Resim: 9

AZİZ YILDIRIM’DAN ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım da daha önce yaptığı açıklamada, Oğuz Aydın’ın yeterince geliştirilmediğini savunarak “Değerli bir oyuncu ama geri gitti” ifadelerini kullanmıştı.

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Aziz Yıldırım performansını eleştirmişti: Beşiktaş ve Trabzonspor peşine düştü - Resim: 10

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 39 resmi maçta forma giyen Oğuz Aydın, 4 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun yeni sezonda daha fazla süre almak istediği de ayrı bir gerçek.

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