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Kaynak: İHA

Kulübün sağlık sponsoru hastanede gerçekleştirilen kontroller kapsamında oyuncular ile teknik ekibin sezon öncesi sağlık durumları ayrıntılı şekilde incelendi. Uzman doktorların gözetiminde yürütülen süreçte ilk aşamada kapsamlı kan testleri yapıldı. Ardından futbolcular ve teknik kadroya kardiyoloji değerlendirmesi, solunum fonksiyon ölçümleri, kalp kontrolleri ve radyolojik görüntüleme işlemleri uygulandı.

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kırmızı-siyahlı ekip, belirlenen çalışma programı doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.