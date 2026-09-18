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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Genç ressam Aybüke Rabia Üreyen’in “Tuval Tuval İçinde” adlı kişisel resim sergisi, Bilecik’te sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Atatürk Parkı Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen sergiyi Bilecik Kent Konseyi Başkanı Ayla Ercan, Bilecik Kent Belleği Meclisi Başkanı N. Filiz Eğilmez ve meclis üyeleri de ziyaret etti.

Üreyen’in farklı çalışmalarının sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergide eserler incelenirken, genç ressam sanat çalışmalarından dolayı tebrik edildi.

Bilecik’te sanatseverleri ağırlamaya devam edecek “Tuval Tuval İçinde” sergisi, 1 Ekim’e kadar Atatürk Parkı Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.