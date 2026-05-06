Hükümet, 18-25 yaş arası işsiz gençlerin istihdama katılımını artırmak amacıyla yeni bir destek paketini hayata geçirmeye hazırlanıyor. “Genç İstihdam Hamlesi” kapsamında hazırlanan düzenleme ile milyonlarca gence iş kapısı açılması hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda, AK Parti grubunun çalışmalarıyla şekillenen kanun teklifinde sona gelindi. Düzenlemenin Mayıs ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanıyor.

DEVLETTEN İŞVERENE MAAŞ VE PRİM DESTEĞİ

Hazırlanan taslak düzenlemeye göre, işverenlere genç istihdamı için önemli teşvikler sağlanacak. Bu kapsamda:

İşe alınan gençlerin 6 aylık maaşı devlet tarafından karşılanacak

18 ay boyunca sigorta prim desteği verilecek

Destekler İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden sağlanacak

Bu modelle hem işverenin mali yükünün azaltılması hem de gençlerin kayıtlı ve kalıcı işlere yönlendirilmesi amaçlanıyor.

HEDEF KİTLE: “EV GENÇLERİ” (NEET)

Projeyle, ne eğitimde ne de istihdamda yer alan ve “NEET” olarak tanımlanan yaklaşık 5 milyon gencin iş gücüne kazandırılması hedefleniyor. Aynı zamanda gençlerin eğitim hayatına geri dönmeleri de teşvik edilecek.

DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Destek programından faydalanmak isteyen gençler için belirlenen kriterler şöyle:

İŞKUR’a kayıtlı olmak

18 yaşını doldurmuş, 25 yaşını geçmemiş olmak

Uzun vadeli sigorta kollarında 90 günden fazla sigortalı olmamak

Yükseköğretim öğrencisi olmamak

Yabancı uyruklu olmamak ve yurt dışında çalışmıyor olmak

Öte yandan destekler yalnızca imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör iş yerleri için geçerli olacak.

AMAÇ: KALICI VE KAYITLI İSTİHDAM

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle birlikte gençlerin erken yaşta iş gücü piyasasına dahil edilmesi, istihdamın artırılması ve kayıtlı çalışma oranının yükseltilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte genç işsizliğinde önemli bir düşüş yaşanması bekleniyor.