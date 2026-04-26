SGK uzmanından emekli maaşında düzenleme açıklaması

Bu sistemlerin ancak on yıllar sonra meyve verecek "fon oluşturma" çabaları olduğunu vurgulayan Bal, "Seyyanen zam yapmak, paranın o an bütçeden çıkması demektir. Ancak bahsedilen bu sistemler, 30 yaşındaki bir insanın 60 yaşında faydalanacağı, devletin uzun vadeli para tahsil edeceği işler. Hazineye şu an yük bindirmeyip ileriyi destekleyecek projelerden bahsediliyor ama bugünkü emeklinin derdine dair tek bir söz yok" ifadelerini kullandı.