Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, katıldığı canlı yayında emekli maaşlarına yönelik tartışmalara ve hükümetin gündeme getirdiği yeni sistem modellerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
SGK uzmanından emekli maaşında düzenleme açıklaması
SGK Uzmanı Murat Bal, hükümetin yeni emeklilik reformlarını "top çevirme" olarak nitelendirerek; uzun vadeli fon planlarının bugünkü emeklinin mutfağındaki yangını söndürmediğini, askıya alınan prim eşitlemesi ve maaş düzenlemesi vaatlerinin ise tamamen "topu taca atmak" olduğunu savundu.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Mevcut emeklinin ekonomik dar boğazda olduğunu hatırlatan Bal, yapılan açıklamaların ve planlanan uzun vadeli projelerin bugünün sorunlarını çözmekten uzak olduğunu belirterek, "Hükümet resmen top çeviriyor" dedi.
"Bugünkü Emeklinin Maaşıyla İlgili Somut Bir Adım Yok" Hükümet kanadından gelen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ve yaşlı bakım sigortası gibi formülleri değerlendiren Murat Bal, bu projelerin bugünün emeklisine hiçbir fayda sağlamayacağını savundu.
Bu sistemlerin ancak on yıllar sonra meyve verecek "fon oluşturma" çabaları olduğunu vurgulayan Bal, "Seyyanen zam yapmak, paranın o an bütçeden çıkması demektir. Ancak bahsedilen bu sistemler, 30 yaşındaki bir insanın 60 yaşında faydalanacağı, devletin uzun vadeli para tahsil edeceği işler. Hazineye şu an yük bindirmeyip ileriyi destekleyecek projelerden bahsediliyor ama bugünkü emeklinin derdine dair tek bir söz yok" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki söylem farklılıklarına da değinen Bal, emeklilerin beklentilerinin askıya alındığını iddia etti.
Geçtiğimiz dönemde kamuoyuna yansıyan prim eşitlemesi ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi gibi vaatlerin unutulduğunu belirten Bal, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Mehmet Şimşek başka, Çalışma Bakanı başka konuştu; sonra konu soğutuldu gitti. Prim meselesinde eşitleme yapılacaktı, en düşük emekli maaşı gözden geçirilecekti ama hiçbir adım atılmadı. Ben burada somut bir hamle bekliyorum. Eğer bugünkü emeklinin mutfağıyla, maaşıyla ilgili bir düzenleme yapmıyorsanız, geri kalan tüm projeler benim gözümde topu taca atmaktır."
Murat Bal’ın bu açıklamaları, özellikle asgari ücretin altında maaş alan milyonlarca emeklinin geçim mücadelesi verdiği bir dönemde gündeme bomba gibi düştü.
Uzmanlar, hükümetin "reform" olarak sunduğu uzun vadeli sistemlerin, bugünkü ekonomik kriz altında ezilen emekli kesimini kapsamadığı konusunda birleşiyor.