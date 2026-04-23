CHP’li Talat Dinçer, İşsizlik Sigortası Fonu’nun işsiz kalan vatandaşa güvence olması gerekirken, mevcut uygulamada önceliğin tamamen işverenlere kaydırıldığını vurguladı. Sistemin temel işlevini yerine getiremediğini savunan Dinçer, 14 Temmuz 2025 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla işverenlere aktarılabilecek payın yüzde 50’ye çıkarılmasını eleştirdi. Dinçer, son 10 yılda işveren payının yüzde 20’lerden yüzde 49 seviyesine fırladığını, buna karşılık işsizlik ödeneğinin fon içindeki payının ise sürekli gerilediğini ifade etti.

“421 MİLYAR TL İŞVERENE, 260 MİLYAR TL İŞÇİYE”

Rakamlardaki dev uçurumu tek tek paylaşan Dinçer, fondan son yıllarda işverenlere toplamda 421 milyar TL aktarılırken, işçilere yapılan işsizlik ödeneğinin 260 milyar TL’de kaldığını belirtti. Adaletsizliğin 2025 yılında da sürdüğünü ifade eden Dinçer, işverenlere 97 milyar TL destek sağlanırken işçilere sadece 80 milyar TL ödendiğini kaydetti.

“İŞÇİ PRİM ÖDÜYOR, KAPIDAN ÇEVRİLİYOR”

Sistemin adil işlemediğini sert bir dille eleştiren Dinçer, “Ağır ve sınırlayıcı kriterler işsizleri sistem dışında bıraktı” dedi. Ödeneğe başvuran 1 milyon 840 bin kişinin yaklaşık yarısının eli boş döndüğünü hatırlatan Dinçer, şu ifadelerle tepkisini dile getirdi: “İşçi prim ödüyor, işsiz kalınca kapıdan çevriliyor. Fon büyüyor ama işçinin payı küçülüyor. Bu iğrenç tabloyu değiştirmek zorundayız.”

BAKAN IŞIKHAN’A SORULAR

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a yazılı soru önergesi veren Dinçer, fon kaynaklarının neden işçiye değil de işverene yönlendirildiğini ve sistem dışı kalan binlerce başvurunun akıbetini sordu. Dinçer, işsizlik ödeneğine erişim şartlarının derhal kolaylaştırılmasını ve fonun kuruluş amacına uygun şekilde yeniden yapılandırılmasını talep etti.