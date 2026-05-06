Yatırımcıların yakından takip ettiği piyasalarda 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü hareketlilik sürüyor.
Altın yükseliyor, petrol düşüyor, Trump Kapalıçarşı'yı karıştırdı, gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ne?
Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nihai bir anlaşma konusunda ilerleme kaydedildiğini açıklamasının ardından yükselişini devam ettiriyor. Petrol fiyatları ise düşüşte. İşte Kapalıçarşı'da güncel rakamlar...Züleyha Öncü
Altın Piyasasında Son Gelişmeler
Altın fiyatları, ons tarafındaki dalgalanmaların yanı sıra yerel piyasadaki hareketlilikten de etkilenmeye devam ediyor.
Kapalıçarşı’dan gelen güncel verilere göre, gram altın, çeyrek altın ve diğer türlerdeki alış-satış seviyeleri şu şekilde şekillendi:
Gram Altın
6.800 TL seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.
Çeyrek Altın
Alış fiyatı 11.005 TL bandında seyrederken, satış fiyatı 11.123 TL civarında.
Yarım Altın
22.000 TL alış ve 22.246 TL satış seviyelerinden alıcı buluyor.
Ons Altın
Küresel piyasalarda ons altın, 4.652 dolar civarında dalgalı bir seyir izliyor.
Dolar/TL
Serbest piyasada 45,23 TL seviyelerinden güne başladı.
Euro/TL
53,12 TL civarında değerleniyor.
Gümüş
Gram gümüş 113 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Kripto para piyasasında ise
Bitcoin
81.600 dolar bandında seyrini sürdürerek yatırımcıların radarındaki yerini koruyor.
Brent Petrol Bugün Ne Kadar?
Brent petrolün varil fiyatı, küresel piyasalardaki son verilere göre 110 dolar ile 113 dolar aralığında dalgalı bir seyir izlemektedir.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.