Yeniçağ Gazetesi
06 Mayıs 2026 Çarşamba
Türkiye'de arka arkaya 2 tane futbol takımı satın aldı: İş adamından dev hamle

Türkiye'de arka arkaya 2 tane futbol takımı satın aldı: İş adamından dev hamle

Ülkemizde daha önce İzmir takımlarından Bergama Belediyespor'u satın alan Ahmet Çoruhlu, bir futbol takımını daha satın aldı.

İbrahim Doğanoğlu
Ülkemizde 2 yıl önce Bergama Belediyespor’u satın alan Ahmet Çoruhlu, kulübün adını değiştirerek İzmir Çoruhlu FK yaptı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu ise bu sezon küme düştü ve önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

Ahmet Çoruhlu, bir adım daha atarak yine 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Uşakspor’u da satın aldı.

Uşak Haber Gazetesi'nin haberine göre, Uzun süredir kulübün geleceğine ilişkin yürütülen görüşmelerin ardından gerçekleşen devir süreciyle birlikte Uşakspor’da yönetim yapısı değişti. Yeni yönetimin önümüzdeki günlerde kulübün mali durumu, sportif hedefleri ve yol haritasına ilişkin kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

Uşakspor’un yeniden yapılanma sürecine girerek daha güçlü bir kadro kurması hedefleniyor.

Daha önce spor yatırımlarıyla gündeme gelen Ahmet Çoruhlu’nun sürece dahil olması, kulübün geleceği açısından dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı.

Yeni dönemde Uşakspor’un izleyeceği strateji ve hedeflerin, yapılacak resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Diğer
