İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), emeklilere yönelik yeni bir sosyal destek uygulamasını hayata geçiriyor. Bu ay itibarıyla başlayacak program kapsamında, belirlenen kriterleri karşılayan emeklilere ücretsiz ekmek verilecek.

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, sosyal destek kartı bulunan ve 60 yaş üzerindeki 4 bin 455 emekli sisteme dahil edildi. Hak sahipleri, İstanbul Halk Ekmek büfelerinden günlük olarak ücretsiz ekmek temin edebilecek.

Belediye, 2026 yılı sonuna kadar toplamda 1 milyon 200 bin adet ekmeğin emeklilere ulaştırılmasını hedefliyor.