Akaryakıt tabelası bu gece değişiyor: Depoları fulleyin

BENZİNE VERGİ AYARLI ZAM
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirdi. Ancak bu kez beklenen 2 liralık artışın tamamı pompalara yansıtılmadı.
DEVLET ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU
Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre, bu gece yarısı itibarıyla benzine gelmesi öngörülen 2 TL’lik zammın yüzde 75’lik kısmı, yani 1.5 TL'si Özel Tüketim Vergisi üzerinden karşılanacak.
POMPAYA YANSIYACAK RAKAM: 50 KURUŞ
Yapılan vergi düzenlemesinin ardından, 2 liralık toplam artışın 50 kuruşluk bölümü akaryakıt istasyonlarındaki fiyat etiketlerine eklenecek. Sürücüler, gece yarısından itibaren depolarını bu sınırlı artışla dolduracak.
İŞTE ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YENİ FİYATLAR
Gece yarısı yapılacak 50 kuruşluk güncelleme sonrası üç büyük ilde oluşacak tahmini fiyatlar ise şöyle:
İstanbul (Avrupa): 63,94 TL'den 64,44 TL'ye
Ankara: 64,91 TL'den 65,41 TL'ye
İzmir: 65,19 TL'den 65,69 TL'ye yükselecek.
Yakıta gelen zamlarda Orta Doğu’daki savaş ve dalgalanmalar belirleyici oluyor. İran ve ABD arasında Pakistan ara buluculuğuyla başlayan müzakereler istenen sonucu vermemişti. ABD, önce Hürmüz Boğazı’nı ablukaya aldı.
Sonrasında ise ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı yürütülen harekat ve Tahran temsilcileriyle yürütülen anlaşma sürecine ilişkin olarak, Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine "Özgürlük Projesi"nin kısa süreliğine askıya alınacağını, ancak ablukanın yürürlükte kalacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, Hürmüz Boğazı’ndaki belirsiz gerginliğe önlem olarak getirilen Eşel mobil sistemi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. TRT Haber’de Gülçin Üstün Can’a konuk olan Şimşek, sistem sayesinde mazot fiyatının 73 lira seviyesinde tutulduğunu söylemişti.
Şimşek, "Eşel mobilde biz bir adım attık. Cumhurbaşkanımızın yine liderliğinde bütçe imkanlarımız elverdiği için biz dedik ki bu petrol fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına yansımasını yüzde 75 oranında bütçe olarak biz karşılayalım” demişti.