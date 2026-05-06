Yeniçağ Gazetesi
06 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Akaryakıt tabelası bu gece değişiyor: Depoları fulleyin

Akaryakıt tabelası bu gece değişiyor: Depoları fulleyin

Akaryakıt fiyatlarında hareketli bir geceye giriliyor. Uluslararası piyasalardaki maliyet artışları sonucu akaryakıta zam geliyor.

Haberi Paylaş
Akaryakıt tabelası bu gece değişiyor: Depoları fulleyin - Resim: 1

BENZİNE VERGİ AYARLI ZAM

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirdi. Ancak bu kez beklenen 2 liralık artışın tamamı pompalara yansıtılmadı.

1 9
Akaryakıt tabelası bu gece değişiyor: Depoları fulleyin - Resim: 2

DEVLET ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre, bu gece yarısı itibarıyla benzine gelmesi öngörülen 2 TL’lik zammın yüzde 75’lik kısmı, yani 1.5 TL'si Özel Tüketim Vergisi üzerinden karşılanacak.

2 9
Akaryakıt tabelası bu gece değişiyor: Depoları fulleyin - Resim: 3

POMPAYA YANSIYACAK RAKAM: 50 KURUŞ

Yapılan vergi düzenlemesinin ardından, 2 liralık toplam artışın 50 kuruşluk bölümü akaryakıt istasyonlarındaki fiyat etiketlerine eklenecek. Sürücüler, gece yarısından itibaren depolarını bu sınırlı artışla dolduracak.

3 9
Akaryakıt tabelası bu gece değişiyor: Depoları fulleyin - Resim: 4

İŞTE ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YENİ FİYATLAR

Gece yarısı yapılacak 50 kuruşluk güncelleme sonrası üç büyük ilde oluşacak tahmini fiyatlar ise şöyle:

İstanbul (Avrupa): 63,94 TL'den 64,44 TL'ye

Ankara: 64,91 TL'den 65,41 TL'ye

İzmir: 65,19 TL'den 65,69 TL'ye yükselecek.

4 9
Akaryakıt tabelası bu gece değişiyor: Depoları fulleyin - Resim: 5

Yakıta gelen zamlarda Orta Doğu’daki savaş ve dalgalanmalar belirleyici oluyor. İran ve ABD arasında Pakistan ara buluculuğuyla başlayan müzakereler istenen sonucu vermemişti. ABD, önce Hürmüz Boğazı’nı ablukaya aldı.

5 9
Akaryakıt tabelası bu gece değişiyor: Depoları fulleyin - Resim: 6

Sonrasında ise ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı yürütülen harekat ve Tahran temsilcileriyle yürütülen anlaşma sürecine ilişkin olarak, Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine "Özgürlük Projesi"nin kısa süreliğine askıya alınacağını, ancak ablukanın yürürlükte kalacağını duyurdu.

6 9
Akaryakıt tabelası bu gece değişiyor: Depoları fulleyin - Resim: 7

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, Hürmüz Boğazı’ndaki belirsiz gerginliğe önlem olarak getirilen Eşel mobil sistemi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. TRT Haber’de Gülçin Üstün Can’a konuk olan Şimşek, sistem sayesinde mazot fiyatının 73 lira seviyesinde tutulduğunu söylemişti.

7 9
Akaryakıt tabelası bu gece değişiyor: Depoları fulleyin - Resim: 8

Şimşek, "Eşel mobilde biz bir adım attık. Cumhurbaşkanımızın yine liderliğinde bütçe imkanlarımız elverdiği için biz dedik ki bu petrol fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına yansımasını yüzde 75 oranında bütçe olarak biz karşılayalım” demişti.

8 9
Akaryakıt tabelası bu gece değişiyor: Depoları fulleyin - Resim: 9
9 9
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro