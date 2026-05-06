Emekli ve memur temmuz maaş zammında masadaki iki senaryo: SGK uzmanı Dilek Ete açıkladı

"Nisan ayındaki yüzde 4,18’lik enflasyon oranının kümülatif olarak eklenmesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Nisan sonu itibariyle alacağı enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak kesinleşmiştir. Bu hesaplama doğrultusunda, şu an 20.000 TL olan en düşük emekli aylığının 22.928 TL seviyesine yükselmesi şimdiden garanti altına alınmıştır."