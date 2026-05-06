Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verileri, milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin Temmuz ayında alacağı maaş farkı tablosunu netleştirmeye başladı.
Emekli ve memur temmuz maaş zammında masadaki iki senaryo: SGK uzmanı Dilek Ete açıkladı
TÜİK’in açıkladığı yüzde 4,18’lik Nisan ayı enflasyonuyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık zam oranı yüzde 14,64 olarak kesinleşti. SGK Uzmanı Dilek Ete, masadaki iki senaryoyu verdi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Dilek Ete, MAK Haber YouTube kanalında yaptığı canlı yayın değerlendirmesinde, Nisan ayı verileriyle birlikte emeklinin şimdiden hak ettiği net rakamları açıkladı ve Mayıs-Haziran ayları için iki ayrı senaryoyu masaya yatırdı.
Ete, TÜİK’in Nisan ayı için açıkladığı yüzde 4,18’lik oranın, geçmiş dönemlerin aksine bu kez vatandaşın çarşı pazarda hissettiği reel enflasyona oldukça yakın bir seviyede gerçekleştiğine dikkat çekti.
SGK Uzmanı Dilek Ete’nin projeksiyonlarına göre, Temmuz 2026 zam takviminde memur ve emekli maaşlarını belirleyecek o hesaplamalar:
Mart ayı sonu itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin cebinde yüzde 10,04’lük bir zam oranının hazır olduğunu hatırlatan Dilek Ete, Nisan verisinin eklenmesiyle birlikte yeni tabloyu şu şekilde özetledi:
"Nisan ayındaki yüzde 4,18’lik enflasyon oranının kümülatif olarak eklenmesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Nisan sonu itibariyle alacağı enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak kesinleşmiştir. Bu hesaplama doğrultusunda, şu an 20.000 TL olan en düşük emekli aylığının 22.928 TL seviyesine yükselmesi şimdiden garanti altına alınmıştır."
Temmuz ayındaki nihai zammı netleştirecek olan Mayıs ve Haziran ayları enflasyon tahminlerine ilişkin Dilek Ete, iki farklı ihtimal üzerinden yeni maaşı çıkardı:
1. Senaryo
SSK ve Bağ-Kur: Mayıs ve Haziran aylarında enflasyonun aylık %1,5 civarında gelmesi durumunda, 6 aylık toplam enflasyon farkı %18,10 olacak. Bu ihtimal gerçekleşirse 20.000 TL alan bir emeklinin maaşı 23.620 TL’ye çıkacak.
Memur ve Memur Emeklisi: Toplu sözleşme şartları gereği baştan sözleşme farkı alan memur ve memur emeklilerine yansıyacak enflasyon farkı ise %12,40 seviyesinde kalacak.
2. Senaryo
SSK ve Bağ-Kur: Mayıs ve Haziran aylarında enflasyonun %1,95 - %2,05 bandında (ortalama %2) gerçekleşmesi durumunda, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur’luların alacağı enflasyon farkı %19,27’ye ulaşacak. Bu durumda 20.000 TL’lik en düşük aylık 23.854 TL olarak hesaplara yatacak.
Memur ve Memur Emeklisi: Aylık %2’lik enflasyon trendinde memur emeklisine verilecek enflasyon farkı %13,45 civarında gerçekleşecek.
SGK Uzmanı Dilek Ete, ortaya çıkan bu verilerin tamamen TÜİK’in resmi enflasyon endeksine dayalı yasal süreçler olduğunu belirterek, hükümet tarafından Temmuz ayında ekstra bir refah payı ya da taban maaş düzenlemesi yapılmaması durumunda, emeklilerin bu netleşen oranlar üzerinden maaş alacağını vurguladı.