UBS Asya Yatırım Konferansı’nda konuşan Petraeus, modern savaşlarda insansız ve otonom sistemlerin belirleyici hale geldiğine dikkat çekti. Özellikle İran’ın kullandığı düşük maliyetli Şahed insansız hava araçlarının, milyonlarca dolarlık hava savunma sistemlerine karşı ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti.

“DRONE SÜRÜLERİ SAVAŞ ALANINI DEĞİŞTİRECEK”

Petraeus, gelecekte savaş alanlarında koordineli şekilde hareket eden drone sürülerinin öne çıkacağını belirterek, mevcut savunma sistemlerinin bu tehdide karşı yetersiz kalabileceği uyarısında bulundu. “Şu ana kadar gördüklerimizden çok daha güçlü savunma sistemlerine ihtiyaç var” dedi.

Savaş teknolojilerinin hızla otonom yapıya dönüştüğünü vurgulayan Petraeus, bu sistemlerin insan müdahalesi olmadan iletişim kurabileceğini, hedef belirleyebileceğini ve koordineli saldırılar gerçekleştirebileceğini söyledi. Bu durumun ciddi riskler barındırdığını ifade eden Petraeus, “Bu gerçekten çok korkutucu bir senaryo” değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA’NIN DRONE KAPASİTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ukrayna’nın savaş sürecinde geliştirdiği drone üretim kapasitesi ve elektronik harp çözümlerinin dikkat çekici olduğunu belirten Petraeus, buna rağmen gelecekteki otonom sistemlerin mevcut savunmaları aşabileceğini dile getirdi.

SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ DÖNEM

Petraeus’a göre savunma sanayiinde en büyük yapısal büyüme alanı insansız sistemler olacak. Otonom sensörler, yapay zekâ destekli komuta sistemleri ve bağımsız hareket edebilen silah platformlarının önümüzdeki yıllarda hızla yaygınlaşması bekleniyor.

Uzay tabanlı iletişim sistemlerinin bu dönüşümde kritik rol oynayacağını belirten Petraeus, SpaceX’in Starlink ağı gibi teknolojilerin insansız sistemlerin koordinasyonunda önemli işlev üstleneceğini ifade etti. Petraeus, “Özerklik gelecekte nefes kesici bir dönüşüm yaratacak. Bunun yatırım dünyasına etkisi de devasa olacak” dedi.